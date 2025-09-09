Los escándalos que le dieron fama a Isabella Ladera: desde traiciones y presuntos amores hasta videos virales

Suscríbete a nuestros canales

Isabella Ladera comenzó a destacar en redes sociales mostrando momentos de su vida diaria, maternidad y estilo personal. Su comunidad creció rápido, pero su salto definitivo a la farándula ocurrió en septiembre de 2023, cuando se filtraron las primeras imágenes que confirmaban su relación con el cantante colombiano Beéle.

La primera vez que Isabella figuró en la vida del cantante fue en uno de sus videos musicales , incluso con apariciones de Isabella en videoclips de Beéle, pero la relación estalló en polémica cuando Camila Rodríguez, exesposa del artista, la acusó de haber iniciado ese romance en medio de una infidelidad. Entre indirectas, comentarios ácidos y mensajes cargados de resentimiento, se desató una guerra digital que convirtió a Isabella en la “villana” de las redes.

Frontales aceptan que estan juntos

Poco después de su separación con Cara, Isabella y Beéle comienzan a verse juntos posteando videos y reels graciosos hasta que un día por medio de un live deciden sincerarse y de besan a petición del público.

Desde entonces van más de frente en la relación contra los medios e incluso Beéle la saca en sus videos como modelo y canciones incluyendo la que le dedicó "Mi Refe" como una historia de cómo empezó todo.

Sin embargo, el amor no les duró mucho, poco después de distanciaron, hubo videos virales en los que él le hacía desplantes públicos e incluso uno donde dijo que solo estaban viendo que pasaba mientras la pasaban bien.

Pero su tóxica relación no terminaba ahí pues decidieron darse otra oportunidad y "reescribir la historia", pero igualmente no dio frutos.

Rumores y conquistas que alimentaron el morbo

Lejos de apagar el fuego, su nombre comenzó a vincularse con figuras del espectáculo y del deporte. Desde apariciones en proyectos musicales de artistas como Jay Wheeler hasta rumores de cercanía con futbolistas de talla internacional, Isabella supo mantenerse en boca de todos. Aunque nunca confirmaba ni desmentía, el morbo crecía y su fama se afianzaba a golpe de especulaciones.

En este tiempo, Isabella compartió en sus historias páginas de su diario donde describía a Beéle como una mala persona que solo lo había usado y hasta lo acusó de vicios.

El escándalo que lo cambió todo

En septiembre de 2025, un video íntimo atribuido a Isabella y Beéle comenzó a circular en redes sociales. El material se viralizó en cuestión de horas, generando una ola de memes, burlas y debates. Ella reaccionó de inmediato asegurando que la filtración no fue consentida, que solo dos personas tenían acceso al archivo y que llevaría el caso ante la justicia.

Beéle, a través de sus abogados, negó cualquier responsabilidad en la filtración y anunció acciones legales para proteger su imagen.

Hoy, Isabella Ladera es recordada menos por sus contenidos en redes y más por el historial de polémicas que marcan su camino. Entre acusaciones, rumores y un video íntimo que sacudió a la opinión pública, la venezolana se consolida como un personaje controversial del entretenimiento.

