¿Mucha acción para el Conejo Malo? Bad Bunny sufre percance en pleno Show y preocupa a sus fans

Durante una de las noches de su residencia en San Juan, parte de la serie de shows 'No me quiero ir de aquí', Bad Bunny Martínez sufrió una aparente lesión en la rodilla mientras ejecutaba uno de sus movimientos coreográficos. Las imágenes captadas muestran cómo, tras un salto, el artista dobló la rodilla de forma antinatural, dejó escapar un quejido y se marchó cojeando hacia un lateral del escenario.

Tras unos segundos fuera de plano y atendido por el equipo técnico, Bad Bunny regresó al centro del escenario y, con evidente esfuerzo, continuó la presentación hasta el final Varias crónicas y videos virales coinciden en que, pese al susto, el intérprete decidió no interrumpir la residencia y culminó la velada.

Reacción masiva en redes: humor, alarma y solidaridad

El momento se volvió tendencia: clips en TikTok y posts en X acumularon millones de reproducciones con reacciones desde memes y comentarios jocosos hasta mensajes de apoyo y preocupación por la salud del artista.

Hasta el momento no ha trascendido un parte médico oficial publicado por el equipo de Bad Bunny, pero algunos medios apuntan que, si bien el cantante terminó la residencia en San Juan, habrá que esperar reportes oficiales para conocer si habrá afectaciones en las fechas anunciadas de su próxima gira mundial.

Una residencia que acaparó atención mundial

La lesión ocurre en el marco de una residencia que desde su inicio concentró atención mediática y afluencia masiva de público, con presencia de celebridades y un impacto notable en la agenda cultural y turística local. Además, Bad Bunny tiene anunciadas fechas de su próxima gira mundial, que lo llevarán a diferentes continentes en los próximos meses.

