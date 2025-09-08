Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 27 de septiembre, a las 7:30 p.m., la Terraza Live del Centro Cultural de Arte Moderno, en La Castellana, abrirá sus puertas para una cita que promete convertirse en un hito. Se trata de Venezuela Pop, un espectáculo que busca rescatar los sonidos que marcaron a toda una generación y darles nueva vida de la mano de artistas actuales y figuras ya consagradas.

Voces que darán forma al recuerdo

El escenario recibirá a Azier Cazalis, Jeremías, Maleh, Juan Miguel, Jambene, Franco Bellomo, Pavel Tello, Andrés Mata, Marilyn Chirinos, Chenzo Di Marzo, Sofía Castillo, El Otro Polo, Rafa y Chinín, Alfredo Naranjo y George Henríquez, entre otros talentos que serán protagonistas de esta velada. Bajo la dirección musical del guitarrista Eddy Pérez, los intérpretes se encargarán de traer de vuelta canciones que se convirtieron en verdaderos himnos, desde baladas inolvidables hasta temas que hicieron vibrar pistas de baile.

Un homenaje a los grandes referentes

El concierto rendirá tributo a Yordano, Ilan Chester, Franco De Vita, Melissa, Frank Quintero, Luz Marina, Evio Di Marzo, Colina, Sergio Pérez, Karina, Ricardo Montaner, Adrenalina Caribe, Kiara, Guillermo Dávila, entre muchas otras voces que escribieron la historia del pop nacional. A través de versiones frescas, se evocarán temas emblemáticos como “Aquel Lugar Secreto”, “Te Amo”, “No soy una señora”, “A flor de piel”, “Selva del tiempo” y “Solo pienso en ti”.

Más que un concierto

La intención de Venezuela Pop va más allá de la nostalgia. Según José Luis Ventura, de Ventura Espectáculos, la producción, realizada junto a Oz Show y con la promoción de Álvaro Ruiz de Evento y Medio, busca construir memoria y valorar los logros de la música hecha en el país, en un momento en el que resulta clave mantener viva la identidad cultural. El evento será también la clausura oficial de la primera edición del Caracas Music Biz, encuentro que durante tres dias reunió a expertos de la industria musical latinoamericana.

Música, literatura y artes visuales

Además de los conciertos, la jornada servirá de marco para el bautizo del libro “Al Norte del Sur”, escrito por el periodista Gerardo Guarache e ilustrado por Eduardo Sanabria (Edo). Esta obra reúne crónicas, testimonios y anécdotas que narran la evolución de una época clave para la música venezolana.

Una terraza renovada para la ciudad

La cita también marca la reinauguración de la Terraza Live, espacio al aire libre del Centro Cultural de Arte Moderno, diseñado para ofrecer experiencias musicales de gran formato en pleno corazón de Caracas.

Las entradas están disponibles en maketicket.com.ve, mientras que la información actualizada puede consultarse en las cuentas de Ventura Espectáculos (@venturaproducciones), Oz Shows (@ozshows) y el Centro Cultural de Arte Moderno (@cculturalam).

