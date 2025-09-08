Reconocida cantante venezolana revela su lucha contra el cáncer: Me rendí muchas veces

Suscríbete a nuestros canales

Mayré Martínez, la voz venezolana que conquistó América en Latin American Idol (2006), se sentó frente al periodista Luis Olavarrieta y detalló su lucha contra el cáncer triple negativo, uno de los tipos más agresivos de la enfermedad. "Por supuesto que me asusté. O sea, además de que es súper facilísimo asustarse, porque la manera como te lo dicen es: 'te vas a morir'", confesó la artista. Su relato, disponible en el canal de YouTube de Olavarrieta, describe un viaje desde el terror inicial hasta la resiliencia que la llevó a comparar este desafío con su experiencia en los escenarios: "Lo asumí de la misma manera que los concursos".

La enfermedad la dejó en un estado de agotamiento extremo. "Yo estaba tan cansada que de verdad me rendí bastantes veces. A veces ni podía escribir, porque estaba tan mal, ni podía hablar y no podía ni cantar, nada, no podía ni silbar", recordó con una crudeza que contrasta con su imagen pública de fortaleza. A pesar de su optimismo natural —"Soy positiva y veo todo lo lindo"—, la realidad física era abrumadora: "Pero todavía tengo el tumor gigantesco, o sea, todavía sigue creciendo".

Mayré Martínez, que antes de su fama trabajó como imitadora de voces y locutora, e incluso participó en conciertos de Ricardo Montaner, demuestra que su fortaleza no se limita al escenario. Su historia, marcada por la incertidumbre médica y la superación personal, se convierte en un faro de esperanza para quienes luchan en silencio. "Porque yo soy mi destino, lo vivo y lo siento así".

