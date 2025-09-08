Arjona explica su retiro temporal de los escenarios: Me vi muy mal

Suscríbete a nuestros canales

Ricardo Arjona irrumpió en el US Open 2025 con una elegancia que deslumbró a los presentes en el estadio Arthur Ashe. Ataviado con un saco de lino y una sonrisa rejuvenecida, el artista no solo disfrutó del tenis, sino que aprovechó la alfombra azul para conceder una entrevista exclusiva a People en Español donde desveló detalles íntimos de su batalla contra los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios.

Arjona confesó: "Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira anterior. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal, pero la operación resultó muy bien". Revelando el motivo de su ausencia temporal de los escenarios.

La cirugía de columna, que lo mantuvo en vilo durante dos años, generó incertidumbre sobre su futuro artístico. "Había cierta duda de si volvería o no", admitió el guatemalteco, pero destacó que su decisión de embarcarse en la gira "Lo que el Seco no dijo" solo se produjo tras una recuperación total: "Cuando decidí volver, era porque me sentía con la salud suficiente para aguantar una gira en más de 160 lugares", aseguró, respaldado por el éxito masivo de ventas: agotó 15,000 entradas en menos de seis horas para el Madison Square Garden y programó 23 funciones en su Guatemala natal.

Arjona, de 61 años, atribuye parte de su vitalidad a su pasión por el tenis, un deporte que practica desde hace 25 años y que define como su "secreto para alargar la vida". "Juego dobles siempre que puedo, incluso en días libres de gira", comentó entre risas, revelando que exige a su equipo que al menos se inicie en el deporte. Su asistencia al US Open no fue casual: sigue de cerca a figuras como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, y confesó que el tenis le ha permitido mantenerse en forma física y mental para enfrentar retos como una gira mundial.

El regreso de Arjona no es solo un evento musical, sino un fenómeno cultural. Con fechas programadas en Miami, Buenos Aires y Nueva York, su gira promete ser un recorrido emotivo por sus últimas producciones, "Seco" y "Lo que el Seco no dijo", que han conectado con audiencias de múltiples generaciones. "Todo ha sido una sorpresa. En Miami llevamos cuatro arenas; en Buenos Aires, 10 funciones... ¡Es increíble!", expresó con emoción, añadiendo que ahora prioriza cuidarse más para disfrutar de este renacimiento artístico.

