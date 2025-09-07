¡Orgullo nacional! Venezuela llega a la gran final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Suscríbete a nuestros canales

La arepa venezolana, con su irresistible combinación de sabores tradicionales, se ha convertido en uno de los desayunos más reconocidos que vibra con cada like en las redes sociales. Este domingo 7 de septiembre, el streamer español Ibai Llanos anunció que Venezuela había logrado su pase a la final del Mundial de Desayunos tras derrotar a Bolivia por 5.5 millones de votos frente a 5.2 millones, en una semifinal que mantuvo en vilo a miles de seguidores.

La arepa, representada por su versión "reina pepiada" (pollo desmenuzado con aguacate y mayonesa) y acompañada de carne mechada y maltín, demostró ser un rival de peso en este torneo virtual.

El camino de Venezuela hacia la final no fue sencillo. Tras imponerse a República Dominicana en octavos y a Colombia en cuartos de final, la arepa se enfrentó a la salteña boliviana en una lucha que reflejó la pasión gastronómica de ambos países. Los votos se distribuyeron en TikTok (3.2 millones), Instagram (1.8 millones) y YouTube (531 mil), demostrando el poder de las plataformas digitales para movilizar comunidades. Ibai Llanos no escatimó elogios: "Ha sido una locura auténtica; ambos platos son increíblemente buenos, pero la arepa venezolana ha demostrado su fuerza".

La final, que se disputará este lunes 8 de septiembre a las 13:00 horas (hora de Venezuela), enfrentará a la arepa contra el pan con chicharrón peruano, que arrasó con 9.8 millones de votos frente a Chile. La expectativa es máxima, y ya circulan comentarios en redes donde usuarios venezolanos expresan su orgullo: "Soy venezolana y sé que Perú tiene una gastronomía formidable, pero nuestra arepa tiene el sabor de la tradición".

El Mundial de Desayunos, ideado por Ibai Llanos, ha transcendido el ámbito culinario para convertirse en un fenómeno cultural. Con más de 800 millones de interacciones en YouTube, TikTok e Instagram, el torneo ha demostrado cómo la gastronomía puede unir a países a través de pantallas. Mientras Venezuela se prepara para la votación final, sus seguidores confían en que la arepa, con su versatilidad y sabor, pueda alzarse como la gran campeona de los desayunos del mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube