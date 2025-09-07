El radical antes y después de Nelly Furtado que todos comentan

Suscríbete a nuestros canales

Nelly Furtado, la cantante canadiense conocida por éxitos como "I'm Like a Bird" y "Promiscuous", ha experimentado una notable transformación física en los últimos años.

A sus 46 años, la artista ha sido objeto de atención mediática debido a su cambio de apariencia, lo que ha generado tanto críticas como elogios. Sin embargo, más allá de las opiniones externas, Furtado ha utilizado su nueva imagen como una herramienta para promover un mensaje de empoderamiento, autenticidad y aceptación del cuerpo.

Un cambio que no pasa desapercibido

En 2024, Furtado sorprendió a sus seguidores con una serie de publicaciones en redes sociales donde mostraba su figura en un bikini naranja, sin maquillaje y sin filtros. En estas imágenes, la cantante compartió su experiencia personal, mencionando que nunca se ha sometido a cirugías estéticas, salvo por carillas dentales, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejó en su publicación:

“Mi mensaje para 2025, es expresarte libremente, celebrar tu individualidad y saber que está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente. Todos somos pequeños y lindos humanos rebotando alrededor de la tierra buscando abrazos”

Respuesta a las críticas y mensaje de autoaceptación

A pesar de la recepción positiva, Furtado también enfrentó comentarios negativos y críticas sobre su peso. En respuesta, la cantante utilizó su plataforma para desafiar los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Durante su actuación en el Manchester Pride en agosto de 2025, Furtado lució una camiseta de gran tamaño con una ilustración de una mujer estilizada, acompañada de un cinturón con la frase "Whoa Nelly". Este atuendo fue interpretado como una declaración de amor propio y aceptación, enfrentando con humor y estilo las críticas recibidas.

Un nuevo álbum y una nueva perspectiva

El 20 de septiembre de 2024, Nelly Furtado lanzó su séptimo álbum de estudio titulado 7. Este trabajo marcó su regreso a la música después de varios años de ausencia y refleja su evolución artística y personal. El álbum incluye colaboraciones con artistas como Tove Lo, SG Lewis y Bomba Estéreo, y ha sido elogiado por su diversidad sonora y lírica. En entrevistas relacionadas con el lanzamiento, Furtado compartió cómo su crecimiento personal y su nueva perspectiva sobre la vida han influido en la creación de este proyecto.

Nelly Furtado ha demostrado que la verdadera belleza radica en la autenticidad y en la aceptación de uno mismo. Su transformación física no solo ha sido un cambio estético, sino también una oportunidad para compartir su viaje personal y promover un mensaje de empoderamiento. Al abrazar su cuerpo y su historia, Furtado inspira a otros a hacer lo mismo, recordándonos que la belleza viene en todas las formas y tamaños, y que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

