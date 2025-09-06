¿Niegan su raza? Los rumores detrás del deslumbrante maquillaje de algunos artistas de piel oscura

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del espectáculo, donde la imagen tiene gran protagonismo y cada detalle cuenta, hay un rumor que se ha vuelto recurrente y genera polémica en redes sociales y es que, varias estrellas de piel oscura están utilizando bases y tratamientos de maquillaje que les dan un tono más claro del natural.

Esos rumores, trascienden desde el legendario 'Rey del Pop', Michael Jackson, de quién hubo infinidad de polémicas por supuestamente querer cambiar su tono de piel, pero para sorpresa de muchos ese caso fue la excepción pues tú cambio en el tono de piel se fue dando de manera progresiva en su lucha contra el vitíligo, sin embargo, hay que aceptar que con el fin de unificar su tono de piel el artista sí recurrió a algunos tratamientos y maquillaje aclarador que lo dejaron finalmente blanco.

Sin embargo, con el paso del tiempo como mencionamos en un principio, no ha sido el único, pues desde artistas hasta deportistas han caído en estas prácticas.

Estrellas que enfrentaron sospechas públicas (y las negaron)

Serena Williams, la icónica tenista, enfrentó acusaciones de haberse aclarado la piel durante una transmisión en vivo. En medio de un tutorial de maquillaje, aclaró que su tono variaba por la luz y el bronceado, no por aclarantes. “No me blanqueo. Amo mi piel oscura”, afirmó con firmeza, mientras aclaró que se trata de la iluminación del sol sobre su piel.

Jasmine Tookes, modelo de Victoria’s Secret, fue acusada de blanquear su piel tras una aparición en pasarela. Ella explicó que los cambios percibidos eran efecto de las luces del escenario y la temporada, no de tratamientos dermatológicos.

Figuras señaladas por posibles aclaraciones

Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna y Lil’ Kim son nombres recurrentes en titulares por aparentes cambios en su tono. Aunque ninguna lo ha admitido, expertos sugieren que podrían haber usado desde exfoliantes a peeling químico o bloqueadores de melanina.

Lil’ Kim ha sido foco de especulaciones por cambios drásticos, que algunos atribuyen a procedimientos láser para eliminar melanina.

El exbeisbolista Sammy Sosa admitió públicamente usar una loción que aclaraba su piel: “Este producto me blanqueó un poco… lo uso para suavizar la piel”, comentó sin tapujos.

Diferencias visibles por cultura: África y el Caribe en escena

En Sudáfrica, Khanyi Mbau reconoció aplicar productos de aclarado mensualmente, hasta alcanzar una piel notablemente más clara.

Detrás de los chismes existen raíces profundas. Agentes publicitarios o maquillistas sin sensibilidad de tonos podrían aplicar bases inadecuadas, y medios o fans pueden malinterpretarlo, además, no se trata solo de referirse a un error de maquillaje, sino indagar cómo son vistos, percibidos y aceptados los artistas con piel oscura.

