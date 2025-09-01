Un año movido para Belinda: estos han sido los éxitos que han marcado la diferencia en la carrera de la artista en los últimos meses

Suscríbete a nuestros canales

2025 ha sido un año de reencuentros y desafíos para Belinda. Mientras su nombre vuelve a ocupar titulares con su nuevo álbum Indómita, la serie Carlota y la colaboración en el escenario con Shakira, surgen preguntas: ¿es este su verdadero regreso a la cima o una estrategia para mantenerse en el foco mediático? Entre elogios, críticas y curiosidad del público, Belinda no deja indiferente a nadie, y cada paso que da parece encender debates sobre su carrera, sus decisiones artísticas y su proyección internacional.

“Indómita”: un regreso musical que no pasa desapercibido

Después de varios años, Belinda regresó con Indómita, un disco que combina pop, regional mexicano y toques urbanos, mostrando su evolución artística. Temas como Cactus y Heterocromía se han convertido en referencias obligadas para los fans, mientras que Jackpot, su colaboración con Kenia Os, le valió nominaciones en los Premios Lo Nuestro como Artista Pop Femenina del Año y Mejor Combinación Femenina.

Con este trabajo, Belinda no solo reafirma su talento musical, sino también su capacidad para mantenerse relevante y sorprender al público con propuestas frescas.

Conciertos que hicieron historia: Shakira y Bad Bunny

Belinda ha vuelto a demostrar que domina los grandes escenarios. En Ciudad de México, se unió a Shakira durante su gira, interpretando Día de enero frente a miles de espectadores, creando un momento que será recordado como uno de los más icónicos del tour.

Además, su participación en el concierto de Bad Bunny reafirma su influencia en la música latina y su versatilidad para compartir escenario con distintos géneros y generaciones.

Mentiras, la serie: Belinda en Prime Video

En la pantalla chica, Belinda protagoniza Mentiras, La Serie, adaptación del musical de José Manuel López Velarde. Da vida a Daniela, un personaje inspirado en Daniela Romo, cuya historia se entrelaza con secretos, pasiones y misterios familiares alrededor de la muerte de Emmanuel Mijares.

La actriz describe su experiencia como un aprendizaje constante: “Cada día era una nueva aventura, una canción diferente, un descubrimiento sobre Daniela y sobre mí misma”, confesó. El proyecto requiere una intensa dedicación: seis meses de rodaje en España y dos en Colombia, sumando casi ocho meses de trabajo entre filmación y preproducción.

Momentos inolvidables y reconocimientos

En medio del éxito de Mentiras, Belinda viajó a Los Ángeles para un evento donde se reconoció el éxito del soundtrack de la serie. Allí tuvo un encuentro memorable con Amanda Miguel, donde interpretó Él me mintió, deleitando a la viuda de Diego Verdaguer y a los fans de la serie.

Estos momentos, sumados a su presencia en escenarios de talla internacional, nominaciones importantes y su reinvención constante, consolidan a Belinda como una de las artistas más completas y versátiles de la actualidad.

Un 2025 que marca un antes y un después

Entre la música, la actuación y los conciertos estelares, Belinda ha demostrado que 2025 es un año que define su carrera y su legado. Con proyectos que combinan talento, disciplina y riesgo creativo, la cantante y actriz sigue sorprendiendo, dejando claro que lo mejor aún está por venir.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube