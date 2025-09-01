Divorcios millonarios en la farándula latina: cuando el amor se convierte en una batalla legal por los bienes

Suscríbete a nuestros canales

Los divorcios en el mundo del espectáculo latinoamericano han trascendido más allá de lo personal, convirtiéndose en eventos mediáticos que capturan la atención del público no solo por el impåctø emocional de sus ídolos, sino también por la parte económica que, cuando se trata de figuras públicas con fortunas considerable el significativo.

Diego Maradona y Claudia Villafañe: una batalla legal por millones

Uno de los casos más mediáticos fue el enfrentamiento entre el astro del fútbol argentino, Diego Maradona, y su exesposa, Claudia Villafañe. Tras su divorcio en 2003, habían acordado un total de 120.000 dólares de los cuáles, hasta 2012 Maradona habría cancelado US$ 93.456, hasta que volvió a demandar a Villafañe en 2015 por presunto fraude y malversación de patrimonio, alegando que ella había manejado indebidamente sus bienes durante su matrimonio y habría adquirido propiedades a raíz de eso.

Años más tarde, en 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la división de bienes entre Diego Maradona y Claudia Villafañe debía tramitarse en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión puso fin a años de litigios y estableció la competencia provincial en la causa sobre los bienes gananciales de la pareja. Aunque el monto exacto de la fortuna en disputa no se ha revelado públicamente, se estima que podría ascender a decenas de millones de dólares, considerando los activos y propiedades involucradas.

Wanda Nara y Maxi López: un acuerdo millonario tras años de conflicto

La mediática empresaria y exmodelo argentina Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López protagonizaron una separación que acaparó titulares durante años. Tras una década de disputas legales y mediáticas, finalmente llegaron a un acuerdo millonario que incluyó la transferencia de una lujosa propiedad en Buenos Aires valorada en varios millones de dólares.

En 2025, después de años de conflictos legales, Wanda Nara y Maxi López llegaron a un acuerdo judicial que incluyó la división de propiedades en Argentina y la saldación de deudas pendientes. Maxi continuará pagando la cuota alimentaria de sus tres hijos hasta los 21 años, pero las deudas atrasadas quedaron saldadas. Ambos buscan armonía luego de años de conflictos legales.

Shakira y Piqué: la división millonaria que marcó el fin de una era

En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras 12 años de relación. A pesar de no haber contraído matrimonio, la pareja compartía un considerable patrimonio que incluía propiedades de lujo, vehículos y otros activos. Uno de los puntos más destacados fue la venta de su mansión en Esplugues de Llobregat, Barcelona, vendida por más de 3 millones de euros.

El complejo residencial, que abarca 3.800 m², aún conserva dos viviendas principales valoradas en aproximadamente 11 millones de euros. Ambos excompañeros se encuentran en proceso de determinar cómo dividir estas propiedades restantes.

A raíz de esto, Shakira, quien había puesto su carrera en pausa para apoyar a Piqué, reavivó su carrera lanzando el álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" que refleja su proceso de sanación y empoderamiento.

3. Daddy Yankee y Mireddys González: el fin de una relación de 30 años

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y su esposa Mireddys González anunciaron su separación tras 30 años de matrimonio. Aunque la causa sigue en juicio,

En diciembre de 2024, Daddy Yankee y Mireddys González llegaron a un acuerdo en el Tribunal de San Juan tras una disputa legal relacionada con movimientos bancarios millonarios sin el consentimiento del intérprete de 'Gasolina'. El acuerdo permitió a Daddy Yankee retomar el control de sus empresas El Cartel Records y Los Cangris. Además, se estableció un bloqueo temporal de fondos y se implementaron medidas para garantizar la transparencia financiera.

4. Christian Nodal y Cazzu: una separación que sorprendió al público

La ruptura entre los cantantes mexicanos Christian Nodal y Cazzu fue una de las más comentadas en 2024. La rapidez con la que Nodal inició una nueva relación con Ángela Aguilar, apenas unos meses después de su separación, generó controversia y especulaciones sobre los motivos detrás de la ruptura.

En 2025, Christian Nodal y Cazzu confirmaron que su comunicación se realiza a través de sus abogados y se limita a tratar temas relacionados con su hija Inti. Ambos han expresado su compromiso de mantener una relación cordial por el bienestar de su hija.

Los divorcios en la farándula latina no solo son el fin de una relación personal, sino que también reflejan las complejidades de las relaciones en un entorno mediático y financiero. Estos casos destacan la importancia de la transparencia y la equidad en la división de bienes, así como el impacto que las disputas legales pueden tener en la imagen pública de las figuras involucradas.

