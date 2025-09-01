¡Sorprendente! UNO colabora con esta reconocida cantante y reinventa las reglas del juego

Suscríbete a nuestros canales

Billie Eilish incursiona en el mundo de los juegos de mesa con UNO Canvas Billie Eilish, una baraja de 112 cartas impresas en cartulina de alta calidad que incorpora su estética personal. El diseño incluye colores, símbolos y números alineados con su imaginario artístico, junto a su icónico logo Blohsh integrado en las cartas y el estuche. El producto ya está disponible para reserva en su tienda oficial, marcando su primera colaboración directa en el sector de juegos tras incursionar en música y moda.

Lo llamativo de la colaboración son las modificaciones reglamentarias que Eilish siempre quiso implementar: "Se pueden apilar +2 y +4" y unir acciones especiales en una misma ronda. Estas cambios reflejan su filosofía de juego personal, considerando las normas oficiales "demasiado restrictivas" según ha expresado en redes sociales. La artista busca transformar las partidas en experiencias "más caóticas, sorprendentes y divertidas", rompiendo con la tradición del juego. Las nuevas reglas incluyen combinaciones previamente prohibidas que aceleran el dinamismo de cada partida.

El lanzamiento ha desatado entusiasmo inmediato entre coleccionistas, amantes del juego y seguidores de la cantante. Expertos en juegos de mesa destacan que esta edición podría influir en futuras versiones oficiales de UNO, revitalizando un clásico multigeneracional. Mattel, fabricante del juego, ve en colaboraciones como esta una estrategia para conectar con audiencias más jóvenes. La edición se perfila como uno de los productos de celebridad más innovadores del año.

