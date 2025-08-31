¡Inolvidable! Shakira enloquece a sus fans con esta invitada especial

Suscríbete a nuestros canales

La capital de México se convirtió en el escenario de un momento inolvidable.

Miles de personas llenaron el Estadio GNP Seguros para ver a una de las estrellas más grandes de la música colombiana, Shakira.

Pero, lo que prometía ser una noche llena de éxitos, se transformó en una sorpresa que dejó a todos sin aliento.

Entre luces y aplausos, la artista preparó una actuación que nadie esperaba.

Shakira regala una sorpresa monumental

El sábado 30 de agosto en la noche, más de 50 mil fans vivieron un instante histórico en el concierto de Shakira.

De repente, la estrella colombiana anunció a su invitada especial, la mexicana Belinda. Juntas cantaron "Día de Enero," una de las baladas más conocidas de Shakira.

Esta versión especial, llena de respeto y hermandad, mostró la gran admiración que sienten la una por la otra.

El público estalló en aplausos cuando Shakira presentó a Belinda como "una mujer talentosa, perseverante y hermosa". Belinda, radiante con un atuendo blanco, subió al escenario para unirse a Shakira, quien brillaba con un enterizo de pedrería.

La conexión entre ambas fue inmediata, y desde el primer verso, su química llenó el lugar de magia.

Al final de la canción, Belinda se arrodilló para mostrar su respeto y le dijo a Shakira: "Te amo. Gracias por esta oportunidad. Eres una gran mujer, eres increíble. Esto es algo que nunca voy a olvidar".

Récords y estrellas invitadas en el Tour

Además de este dueto, la noche marcó un gran logro para Shakira. Con este concierto, se convirtió en la primera mujer en dar 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, un hecho que la consagra como una leyenda.

El tour de Shakira, llamado Las Mujeres Ya No Lloran, se distingue por invitar a otros artistas a compartir el escenario. Aunque Belinda es la más reciente, otros grandes nombres también se unieron a la gira en otras ciudades.

La lista de invitados incluye a artistas como Maluma, Alejandro Sanz, Ozuna, y el productor Bizarrap. La gira es un éxito rotundo y demuestra que Shakira sigue en la cima de su carrera.

