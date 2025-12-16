Qué ha pasado con Miss Jamaica: ¿Cuál es su estado de salud y qué futuro le depara tras el diagnóstico?

Suscríbete a nuestros canales

Gabrielle Henry, médica y figura pública de Jamaica, continúa bajo atención médica especializada tras sufrir lesiones confirmadas por profesionales de la salud, según informes oficiales emitidos por la Organización Miss Universe junto con su familia.

Los médicos determinaron que tras el accidente que sufrió el 19 de noviembre, Henry presentó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, además de fracturas y laceraciones faciales, lo que motivó su ingreso inmediato a la unidad de cuidados intensivos (UCI) en un hospital de Bangkok, donde permaneció bajo monitoreo neurológico constante y supervisión las 24 horas.

Los informes médicos compartidos con el público también señalan que, pese a la complejidad de su diagnóstico, Henry se mantuvo estable dentro de la gravedad de sus lesiones y continuó recibiendo tratamiento intensivo con atención preventiva y especializada. Las autoridades sanitarias enfatizaron que este tipo de hemorragia requiere seguimiento continuo, no solo para observar su evolución inmediata, sino también para prevenir posibles complicaciones a mediano y largo plazo.

Repatriación y atención médica en Jamaica

En un comunicado conjunto, la familia de Gabrielle y la Organización Miss Universe informaron que la joven fue trasladada a Jamaica bajo acompañamiento de un equipo médico completo, para continuar su tratamiento en un hospital cercano y seguir con su recuperación fuera de Tailandia. Este traslado médico especializado incluyó supervisión profesional durante todo el vuelo, así como la coordinación directa para que su ingreso al centro de salud en su país de origen fuera inmediato.

Las mismas fuentes oficiales aclararon que la organización se ha hecho cargo de todos los gastos relacionados con su atención médica, hospitalaria y de rehabilitación, tanto en el hospital donde estuvo inicialmente como en su traslado y posible atención futura en Jamaica. Asimismo, han cubierto los costos de alojamiento y manutención de sus familiares cercanos que han estado junto a ella durante este proceso.

Cómo ha sido su evolución reciente

Aunque los comunicados no detallan cifras o exploraciones médicas específicas, lo que se ha confirmado es que Henry ha continuado bajo supervisión médica especializada permanente desde que sufrió su lesión. Las actualizaciones oficiales han insistido en que su situación exige vigilancia constante, lo que implica que seguirá evaluándose su progreso día a día antes de que pueda considerarse un alta médica definitiva o una disminución de la supervisión.

En publicaciones y mensajes cercanos al entorno de la paciente, se ha señalado que Gabrielle ha mostrado signos de estabilidad tras su traslado a territorio jamaicano, y aunque permanece con tratamiento y monitoreo especializado, su entorno ha expresado gratitud por el apoyo internacional y por la cobertura médica que ha recibido hasta ahora.

Qué se sabe sobre su futuro médico

Respecto al futuro médico de Gabrielle Henry, los especialistas y comunicados oficiales han sido claros en que no existe un plazo definitivo para su recuperación total, dado que una hemorragia intracraneal y las lesiones asociadas requieren evaluación continua y rehabilitación progresiva. Esto significa que su regreso a actividades habituales dependerá directamente de cómo evolucione con el seguimiento neurológico, fisioterapéutico y clínico que ha comenzado en Jamaica.

