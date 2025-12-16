Luto en la música popular: Tambor Urbano despide a quien fue uno de sus integrantes por más de 30 años

Suscríbete a nuestros canales

La música popular venezolana se viste de luto tras conocerse el sensible fallecimiento de José Del Carmen Key, director musical e integrante fundamental de la agrupación Tambor Urbano. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales, donde expresaron su dolor y rindieron homenaje a una figura clave en su historia artística.

La partida de Key representa un golpe profundo para el mundo del tambor y para quienes siguieron de cerca la trayectoria de Tambor Urbano, una agrupación que, durante décadas, ha sido referencia de identidad, ritmo y tradición gracias, en gran parte, al trabajo silencioso pero determinante de su director musical.

Tres décadas marcando el pulso de Tambor Urbano

José Del Carmen Key dedicó más de 30 años de su vida a la agrupación Tambor Urbano, tiempo en el que se convirtió en el arquitecto del sonido que los llevó a consolidarse dentro del panorama musical. Como director musical, fue responsable de la evolución rítmica, los arreglos y la disciplina artística que definieron el sello de la banda.

Su compromiso iba más allá del escenario. Compañeros y allegados lo recuerdan como un maestro exigente, apasionado y profundamente respetuoso de las raíces culturales, siempre dispuesto a formar nuevas generaciones y a preservar la esencia del tambor como expresión viva del pueblo.

Un adiós que enluta a la música popular

El anuncio oficial compartido por Tambor Urbano conmovió a seguidores y colegas del medio artístico. “Anunciamos lamentablemente la partida de nuestro Director musical e integrante de la agrupación José Del Carmen Key. Paz a su alma”, escribieron, desatando una avalancha de mensajes de condolencias y palabras de agradecimiento por su legado.

Hoy, la música popular despide a un hombre que hizo del tambor su voz y su misión. Aunque su partida deja un vacío imposible de llenar, el legado de José Del Carmen Key permanecerá vivo en cada presentación, en cada ensayo y en cada golpe de tambor que siga marcando el ritmo de Tambor Urbano.

