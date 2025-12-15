Música

Moa Rivera y Luis Cortés: la colaboración que revolucionará la Salsa

Esta pieza de salsa fusiona dos estilos distintivos.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 01:50 pm

El cantante puertorriqueño Moa Rivera y el reconocido artista español Luis Cortés se unen para presentar "¿Qué Tiene Él?", una poderosa colaboración, producida por Sound Blaster Records.

Esta pieza de salsa fusiona dos estilos distintivos y dos culturas vibrantes, resultando en un tema cargado de autenticidad y profunda emoción. La canción muestra un diálogo entre ambos artistas, que se enfrentan desde la sinceridad a una misma historia de desengaño.

Para materializar este proyecto, Moa Rivera viajó desde Miami a España para coincidir con Luis Cortés. Juntos grabaron el videoclip oficial y generaron el contenido promocional del lanzamiento.

Este encuentro resultó ser una experiencia enriquecedora para ambos, cimentada en una sólida conexión musical y un profundo respeto recíproco.

"¿Qué Tiene Él?" es una colaboración notable que resalta la personalidad vocal inconfundible de Moa y la marca emocional característica de Luis Cortés, el resultado es una salsa de corte moderno que, si bien conserva la esencia clásica del género, se proyecta con una interpretación fresca y contemporánea.

Este lanzamiento promete sorprender y conmover a la audiencia, marcando un nuevo y emocionante capítulo en las carreras de ambos artistas dentro de sus respectivos estilos.

