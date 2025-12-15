Khloé Kardashian silencia a los críticos de Amari Thompson: el contundente mensaje de la empresaria que muestra su lado más humano

Suscríbete a nuestros canales

La conocida empresaria Khloé Kardashian, decidió utilizar sus redes sociales como un escudo protector para defender a Amari Thompson, el hermano de su expareja Tristan Thompson, luego de que este fuera blanco de comentarios críticos e insensibles por su participación en una clase de baile.

Amari, de 19 años, padece una forma de epilepsia que lo obliga a usar una silla de ruedas especializada. Desde el trágico fallecimiento de su madre, Khloé Kardashian ha asumido el rol de cuidadora principal, una responsabilidad que ejerce con dedicación y que la ha llevado a exponer la falta de empatía de algunos usuarios en el espacio digital.

La controversia surgió cuando la famosa compartió material de Amari disfrutando de una clase de danza, un espacio de inclusión y alegría, rápidamente, la publicación atrajo comentarios negativos.

Ante esta situación, la empresaria reportó que las preguntas más hirientes e inapropiadas cuestionaban la capacidad de Amari para "entender lo que estaba pasando" o si "sabía la situación".

Khloé Kardashian respondió a estas interrogantes con una crítica mordaz a la ignorancia y la insensibilidad. En un emotivo comunicado, la celebridad subrayó la necesidad de respeto y de cuestionar la necesidad de hacer tales interpelaciones públicas sobre la condición de una persona.

La acción de Khloé Kardashian generó un debate sobre la ética en los comentarios en línea y el trato hacia personas con discapacidades, además de reforzar su compromiso como cuidadora y defensora de Amari.

