Comunicado: anuncian la suspensión de la segunda edición de “El Gaitazo Espumoso”

La productora A&T Pro informó la suspensión de la segunda edición de “El Gaitazo Espumoso”. El evento estaba planeado para el viernes 19 de diciembre de 2025. La empresa señaló que la decisión se debe a motivos de producción y logística.

Proceso de reembolso

La empresa realizará la devolución total del importe de todas las entradas vendidas. El proceso de reembolso comenzará el martes 16 de diciembre de 2025. Los compradores recibirán un correo electrónico con los detalles del procedimiento. El monto se devolverá usando la tasa de cambio oficial del BCV vigente en la fecha de la devolución.

Información de contacto

Para consultas, el público puede contactar a la organización a través del correo electrónico [email protected] o por el teléfono 0412-3359430.

