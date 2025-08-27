¿Cuánto ha ganado Shakira con su gira mundial en 2025? Conoce la impactante cifra

Suscríbete a nuestros canales

Shakira ha transformado su catarsis artística en un fenómeno económico, con una recaudación que supera los 300 millones de dólares tras recorrer América Latina y Estados Unidos. Solo en EE.UU., facturó 250 millones, colocándose entre las 30 giras más taquilleras de la década. Con más de 2.5 millones de entradas vendidas y 50 conciertos agotados, la gira demostró que su poder de convocatoria trasciende generaciones y fronteras, rivalizando con artistas como Bad Bunny y Karol G.

El tour no solo benefició a Shakira, sino que reactivó economías locales: en ciudades como Charlotte, Arlington y Detroit, la demanda de alojamiento aumentó 200%, y anfitriones de Airbnb reportaron un 38% más de ingresos. En México, donde realizará 22 conciertos, generó 160 millones de dólares y 20,000 empleos en logística y producción, superando incluso el impacto de Taylor Swift en el país. Medios como El Proceso estiman que en Latinoamérica la cifra alcanzará los 100 millones.

Reconexión cultural y legado artístico

Tras una década sin giras mundiales, Shakira reconectó con fans mediante un repertorio que mezcla éxitos como "La Tortura" y "BZRP Music Session #53" con producción visual de alto nivel. En países como Colombia, Perú y Ecuador, su tour fue el más grande del año, y en Bogotá se convertirá en la primera artista en actuar en el nuevo Estadio Vive Claro. Su impacto cultural reaffirma su título como "la artista latina más poderosa en vivo".

Expansión global y futuros proyectos

La gira continuará en 2026 por Europa y Asia, donde Shakira cuenta con una base sólida de seguidores. Aunque la magnitud de esta etapa dependerá de la disponibilidad de recintos, se espera que el fenómeno siga expandiéndose, posiblemente incluyendo países como Japón y Australia. Mientras, la artista ya anunció más fechas en Latinoamérica, incluyendo Paraguay y Argentina, confirmando que su reinado musical está lejos de terminar.

