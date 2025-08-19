La reconciliación del año: Shakira es vista en una cena íntima con esta ex pareja

Suscríbete a nuestros canales

Shakira (48 años) y Antonio de la Rúa (51) fueron vistos juntos en una cena íntima en San Diego, California, mientras la artista continúa su exitoso tour Las mujeres ya no lloran. El encuentro, captado en video, los muestra tranquilos y relajados junto a sus hijos Milan (12) y Sasha (10), generando inmediata especulación en redes sociales. La imagen, difundida por Getty Images, rápidamente se volvió viral, recordando a fans su relación de once años (1999-2010).

Medios afirman que de la Rúa "ha vuelto a trabajar para la intérprete del Waka Waka en las mismas labores que hacía antes". El abogado forma parte del equipo de business management de Shakira, gestionando campañas publicitarias y giras desde hace dos años, tras la salida de su exmánager Jaime Lavine. Este reencuentro laboral explica sus frecuentes interacciones, incluida una cita similar en Miami en otoño de 2024 y otra en Buenos Aires en marzo pasado, donde Zulú (hija de De la Rúa) asistió al concierto de la artista.

De llama romántica a cenizas amigables

La pareja mantuvo una relación sentimental y profesional por más de una década, siendo De la Rúa clave en el ascenso internacional de Shakira. Tras su ruptura en 2010, ambos han priorizado una dinámica cordial, reforzada por su roles como padres (Shakira con Gerard Piqué, De la Rúa con Daniela Ramos). Medios como Telemundo destacan que, pese a los deseos de fans por una reconciliación, el ambiente en sus encuentros es "más amistoso que romántico".

