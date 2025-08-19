Deportado y bajo custodia: los nuevos detalles del incierto futuro de Julio César Chávez Jr. en México

Suscríbete a nuestros canales

El exboxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en territorio nacional tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos, luego de permanecer más de un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hijo del legendario campeón fue trasladado directamente a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, donde deberá responder a cargos de alto impacto.

Deportación confirmada por Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Chávez Jr. fue deportado en días recientes, aunque no precisó la fecha exacta de su llegada. Según el Registro Nacional de Detenciones, el excampeón fue entregado el 18 de agosto de 2025 en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora.

Arresto en California y acusaciones en EE.UU.

El 2 de julio pasado, agentes migratorios detuvieron a Chávez Jr. en Studio City, California, por carecer de documentos legales y representar, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una “seria amenaza para la seguridad pública”. La dependencia estadounidense sostuvo que el pugilista de 39 años mantenía presuntos vínculos con grupos criminales.

Su última pelea profesional ocurrió el 28 de junio de 2025, cuando perdió contra el creador de contenido Jake Paul en Anaheim. Apenas días después, el ICE ejecutó su arresto.

Los cargos en México

En territorio mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que desde marzo de 2023 existía una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Un informe del DHS fue más allá: aseguró que Chávez Jr. tendría nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos. Documentos judiciales lo ubican como un supuesto “ajustador de cuentas” al servicio de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de sicarios de la organización. Escuchas telefónicas habrían evidenciado que se le llamaba para castigar con violencia a integrantes que desobedecían órdenes.

Antecedentes y vínculos personales

El historial legal del boxeador no es nuevo: en 2012 fue detenido por conducir en estado de ebriedad, en 2024 fue arrestado en posesión de un arma de asalto, y un año antes ya pesaba sobre él una orden por delincuencia organizada.

En su vida personal, Chávez Jr. mantiene una relación con Frida Muñoz, exesposa de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quien tuvo una hija, la cantante Frida Sofía Guzmán. Con Muñoz, el pugilista también formó una familia, pues tienen dos hijos en común.

La reacción del padre

El histórico campeón Julio César Chávez se mostró incrédulo y defendió públicamente a su hijo. “Si fuera culpable estaría preocupado, pero no lo está. Mi hijo no pertenece a ningún cártel ni trafica armas”, declaró ante los medios, agregando que confía en que la justicia mexicana esclarezca el caso.

