Conmoción en Barquisimeto por trágica muerte de una joven: familia pide ayuda al Fiscal

Varios son los casos en los últimos meses de jóvenes recién graduados que han perdido la vida en accidentes automovilísticos, sucesos que han causado dolor no solo a sus familiares y amigos, sino a la colectividad en general.

En esta ocasión, la víctima fue una joven que recién se había graduado como psicóloga en la Universidad Yacambú, ubicada en el estado Lara.

Cerca de las 4 de la madrugada del pasado 29 de noviembre, Aura Marina Parente Torrealba (23), perdió la vida en el sector El Manzano, en la curva conocida como «El Chinchorro», cuando el vehículo en el que se trasladaba, modelo Aveo, volcó. En el siniestro, otras tres personas resultaron lesionadas.

Conductor detenido por manejar en presunto estado de hebriedad

Aunque aún se investigan las causas exactas que pudieron ocasionar el grave siniestro, existe la presunción de negligencia por parte del conductor que manejaba el Aveo en el que se trasladaban las jóvenes, por tal motivo el mismo fue detenido por funcionarios policiales y se encuentra bajo custodia, mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en esta nueva tragedia.

Madre de la joven pide investigación por presunta negligencia

Familiares de Aura Marina Parente piden al fiscal general, Tarek William Saab, que se lleve a cabo una investigación sobre los hechos acontecidos, señalan que al momento del accidente no se le prestaron debidamente los primeros auxilios a la joven.

"¿Por qué si la ambulancia llegó rápido no se la llevaron a un hospital para darle los primeros auxilios? La dejaron ahí desangrarse, vieron a la otra (víctima) que estaba levemente herida y se la llevaron a curarla (...) después le dijeron a las amigas que mi hija falleció. Mi hija estaba viva (...) le pusieron la sábana", expresó la madre de la joven a través de un video en redes sociales.

Además, la sra Parente, denuncia que no fue sino hasta las siete de la mañana que le informan lo sucedido.

De igual manera, la madre de la víctima señala que le pareció extraño que cuando fue a ver a su hija en la morgue, tenía el pecho descubierto.

"¿Qué tiene que ver la blusa de mi hija con el accidente? ¿Por qué mi hija estaba con los senos pelados? Eso me parece muy extraño".

Por último, la mujer responsabilizó al hombre que conducía el vehículo (detenido), al señalar que este se encontraba hebrio y manejando a alta velocidad en estado de embriaguez, lo que finalmente habría ocasionado la tragedia.

