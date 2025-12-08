Pasos sencillos para proteger su red Wi-Fi: conozca el botón secreto que nunca debe dejar activado

Suscríbete a nuestros canales

En la era digital, la red Wi-Fi de su hogar u oficina es la puerta de entrada a su vida online.

Por ello, es de suma importancia protegerla, no solo por cuestión de velocidad, sino de seguridad, ya que, si un intruso accede a su red, puede robar información personal.

De acuerdo con información de expertos en seguridad como el Instituto Nacional de Ciberseguridad y OnTek, existen métodos que no requieren conocimientos técnicos y marcan una gran diferencia.

Consejos para proteger tu red Wi-Fi

Contraseñas fuertes y únicas

El primer y más importante paso es cambiar la contraseña que viene por defecto en su router inmediatamente. Las claves predeterminadas son fáciles de adivinar para los atacantes.

Elija una clave larga: la recomendación es usar al menos 15 caracteres. Combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos especiales. Hágalo cada pocos meses o si nota un rendimiento inusual de su red.

Modifique la configuración del router

Su router (el dispositivo que le da Wi-Fi) tiene un nombre y una clave de acceso propios. Es crucial modificarlos.

Cambie el nombre de la red (SSID): el nombre predeterminado a menudo revela el modelo de su router o el proveedor de internet, lo que ayuda a los atacantes. Elija un nombre que no lo identifique.

Desactive WPS: esta función, que permite conectar dispositivos fácilmente con un botón o un PIN, tiene vulnerabilidades conocidas. Es más seguro desactivarla en la configuración de su router.

Oculte su red a la vista

Hacer que su red sea "invisible" no la hace impenetrable, pero sí dificulta que personas no técnicas la encuentren.

Oculte el SSID: esta opción está en la configuración de su router y hace que el nombre de su red no aparezca en la lista de redes disponibles de los dispositivos. Para conectarse, tendrá que escribir el nombre y la contraseña manualmente.

Además, el cifrado es la forma en que su router codifica la información para que solo usted pueda leerla.

Elija WPA2 o WPA3: asegúrese de que su red esté utilizando el cifrado WPA2 o, si su router lo permite, el más reciente y seguro WPA3. Evite a toda costa el cifrado WEP, ya que está obsoleto y es muy fácil de saltar.

Cree una red para invitados

Si su router lo permite, esta es una excelente medida para la seguridad de su red principal.

Configure una red de invitados (o red guest) para que sus visitantes puedan conectarse a internet sin tener que acceder a su red principal ni a sus dispositivos personales.

Un consejo sencillo, pero muy efectivo, si no estará en casa por un largo período es apagar el router elimina por completo la posibilidad de que alguien intente acceder a su red durante su ausencia.

