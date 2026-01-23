Tormenta invernal EEUU 2026: las claves que debes conocer para sobrevivir a este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Una de las tormentas invernales más intensas que hemos visto en años está a punto de golpear gran parte de los Estados Unidos.

Según informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el sitio especializado AccuWeather, más de 175 millones de personas están bajo alerta por un sistema que promete cambiar por completo el panorama del fin de semana del 24 y 25 de enero de 2026.

Cinco puntos clave basados en los pronósticos para que te mantengas a salvo durante la tormenta invernal

1. Alcance geográfico: Un fenómeno de costa a costa

La tormenta no se quedará en una sola área. El NWS advierte que este sistema impactará a más de 30 estados. Comenzó a intensificarse en las montañas de Nuevo México y Arizona, y se está moviendo rápidamente hacia Texas.

Medios como Infobae y Yahoo Noticias confirman que el sistema avanzará por el valle de Ohio, golpeando con fuerza el noreste, incluyendo ciudades como Nueva York, Boston y Washington D.C.

2. Acumulaciones de nieve históricas

Se prevén cifras que podrían dejar a ciudades enteras paralizadas. En el interior del noreste, lugares como Syracuse y Binghamton están esperando hasta 60 centímetros (24 pulgadas) de nieve.

Por otro lado, el pronóstico de la BBC y el NWS para la Ciudad de Nueva York estima acumulaciones de entre 30 y 45 centímetros. Incluso en el sur, áreas de Tennessee y las Carolinas se enfrentan a acumulaciones inusuales que superan los 30 centímetros.

3. El peligro invisible: La lluvia helada

Más allá de la nieve, el mayor riesgo para la infraestructura proviene de la lluvia helada. En estados como Texas y Georgia, se anticipa que el hielo se acumule sobre los cables eléctricos.

Según informes de Univision 23 Dallas, el norte de Texas estará por debajo del punto de congelación durante más de 48 horas, lo que incrementa significativamente el riesgo de apagones masivos y accidentes en las carreteras debido al pavimento resbaladizo.

4. Caos en el transporte y viajes

Si tienes planes de viaje, es hora de pensarlo dos veces. Los meteorólogos de AccuWeather están advirtiendo que miles de vuelos podrían ser cancelados este fin de semana.

Los principales aeropuertos, como el de Atlanta y los terminales en el área de Nueva York, ya están activando sus protocolos de emergencia debido a la visibilidad casi nula que se espera, según reportes de The Washington Post.

5. Temperaturas árticas extremas

Este sistema trae consigo una masa de aire ártico que hará que los termómetros caigan en picada. Según el NWS, podríamos ver más de 200 récords de frío romperse.

Expertos citados por El Universo comparan la fuerza de este frente con el histórico vórtice polar de 2014, advirtiendo sobre el riesgo de que las tuberías estallen por congelación en áreas que no están acostumbradas a estas temperaturas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube