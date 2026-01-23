Trump confirma un nuevo contacto con María Corina Machado: ¿Qué hablaron?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que ha vuelto a establecer contacto directo con la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Las declaraciones del mandatario, fueron realizadas durante una jornada de alta actividad política en la Casa Blanca.

Durante su intervención, el presidente estadounidense utilizó un tono elogioso para referirse a Machado, marcando un cambio respecto a sus críticas de principios de mes.

"Hablamos. Tenemos una muy buena relación. Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho", expresó Trump, subrayando que "le cae muy= bien".

En la misma jornada, el mandatario reiteró que la presidenta encargada posee un "liderazgo muy fuerte" y es una "persona fantástica" con la que está logrando "progresos tremendos" en materia de seguridad y petróleo.

De igual manera, Trump planteó la posibilidad de "involucrar" a Machado en el diseño del futuro del país, aunque sin definir un cargo específico, manteniendo el aval de Washington sobre la administración de Rodríguez.

Recientemente, ante la OEA, Machado advirtió que "sin el fin de la represión no habrá transición",

Delcy Rodríguez anunció un incremento del 37% en los ingresos nacionales para 2026 gracias a los acuerdos de exportación de crudo gestionados directamente por la administración de Washington.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube