Acuerdo Energético

Trump anuncia que empresas de EEUU comenzarán a perforar petróleo en Venezuela “muy pronto”

Confirmó que las negociaciones con las principales empresas del sector se encuentran en pleno desarrollo

Por Genesis Carrillo
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 10:08 pm
Trump anuncia que empresas de EEUU comenzarán a perforar petróleo en Venezuela “muy pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las compañías energéticas norteamericanas comenzarán actividades de perforación en Venezuela “muy pronto”.

Confirmó que las negociaciones con las principales empresas del sector se encuentran en pleno desarrollo.

“Vamos a empezar a perforar muy pronto. Tenemos a las compañías más grandes del mundo. Las tenemos y van a entrar. Todas están negociando ahora mismo”, indicó Trump, desde el avión presidencial Air Force One. 

Proyectó un escenario de beneficios financieros mutuos derivado de estos acuerdos, por lo que consideró que Venezuela percibirá ingresos récord, mientras que Estados Unidos también obtendrá dividendos significativos por su participación en la industria.

“Recibirán más dinero del que jamás hayan recibido, pero nosotros también recibiremos mucho dinero”, dijo Trump, al tiempo que enfatizó la capacidad técnica de su país para liderar estas operaciones, resaltando que “somos realmente buenos en esto”.

 

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
tecnologia
Estados Unidos
Jueves 22 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América