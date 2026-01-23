Trump anuncia que empresas de EEUU comenzarán a perforar petróleo en Venezuela “muy pronto”

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las compañías energéticas norteamericanas comenzarán actividades de perforación en Venezuela “muy pronto”.

Confirmó que las negociaciones con las principales empresas del sector se encuentran en pleno desarrollo.

“Vamos a empezar a perforar muy pronto. Tenemos a las compañías más grandes del mundo. Las tenemos y van a entrar. Todas están negociando ahora mismo”, indicó Trump, desde el avión presidencial Air Force One.

Proyectó un escenario de beneficios financieros mutuos derivado de estos acuerdos, por lo que consideró que Venezuela percibirá ingresos récord, mientras que Estados Unidos también obtendrá dividendos significativos por su participación en la industria.

“Recibirán más dinero del que jamás hayan recibido, pero nosotros también recibiremos mucho dinero”, dijo Trump, al tiempo que enfatizó la capacidad técnica de su país para liderar estas operaciones, resaltando que “somos realmente buenos en esto”.