BCV regula tasas de interés para la banca: así quedaría para las mujeres emprendedoras

El Banco Central de Venezuela (BCV) reguló las tasas de interés bncario por medio de la Gaceta Oficial Nº 43.298.

Esta nueva resolución indica nuevas normativas con respecto a los créditos, depósitos, entre otras transacciones dentro del sistema bancario nacional.

Tasas de interés bancario

De acuerdo con esta Gaceta Oficial, ahora el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC) es obligatorio en algunos créditos y financiamientos.

Asimismo, señala que en la Cartera Productiva Única Nacional, los emprendimientos liderados por mujeres tendrán tasas de 6% anual. Mientras que los demás financiamientos tendrán una tasa de interés del 12%.

¿Cómo quedan las tasas para créditos comerciales y microcréditos?

En este sentido, resalta el documento que la tasa de interés para los créditos comerciales y microcréditos queda entre el 13% y el 16%.

Mientras que las tarjetas de crédito y consumo se ajustarán según el monto en UVC. Destacando que ahora está permitido pagar anticipadamente sin penalidad alguna.

Respecto a los depósitos, indica el escrito que para los ahorros, quedará una tasa mínima del 32% anual, mientras que los depósitos a plazo tendrán un mínimo de 36% anual.

