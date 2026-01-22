Arriba al país un vuelo proveniente de Arizona: retornan más de 180 venezolanos repatriados

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves arribó al país un nuevo vuelo con más de 180 venezolanos repatriados desde Arizona, en Estados Unidos (EEUU).

A través de sus canales oficiales, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, difundió la llegada de estos venezolanos en el vuelo Nº 101 dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria.

Vuelo Nº 101 de repatriación

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Interior, Justicia y Paz, el vuelo Nº 101 arribó este jueves al aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Asimismo, indica que el vuelo proviene específicamente desde Phoenix, en Arizona, EEUU. Agrega que los venezolanos repatriados en este vuelo viajaron en un avión de la aerolínea Eastern Airlines.

Más de 180 venezolanos regresan al país

En este sentido, señala que el vuelo Nº 101 del Plan Vuelta a la Patria trajo de regreso a un total de 183 venezolanos repatriados desde EEUU.

Asegura el organismo en su escrito que al arribar a Maiquetía, los venezolanos repatriados fueron recibidos por sus familiares y las autoridades correspondientes.

