Puntos claves: Leyes aprobadas en primera discusión este 21 de enero

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó el Plan Básico Legislativo 2026, una hoja de ruta destinada a modernizar el marco jurídico venezolano.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que el plan contempla 29 proyectos de ley, distribuidos entre iniciativas de la AN y el Poder Ejecutivo.

Enfatizó que estas reformas responden a la necesidad de ajustar la legislación a las nuevas exigencias económicas y sociales.

Protección de derechos socioeconómicos

Durante la sesión, la plenaria aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos, presentado por el diputado Ramón Lobo.

Esta propuesta busca sustituir a la Ley de Precios Justos de 2015, adaptándose a la realidad actual.

“Viene a sustituir un instrumento cuyas circunstancias en ese momento eran muy distintas a las que actualmente tenemos”, indicó Lobo.

Reformas clave en Hidrocarburos y Burocracia

Asimismo, los parlamentarios dieron luz verde al Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

El instrumento, presentado por el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, consta de 18 artículos que incluyen modificaciones y nuevas disposiciones para dinamizar la inversión en el sector energético.

Finalmente, se sumó a la lista de aprobaciones el Proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos, el cual tiene como objetivo central eliminar las trabas burocráticas y simplificar la gestión en la Administración Pública Nacional.