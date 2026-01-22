Atención

Ley Orgánica de Hidrocarburos: AN inicia la primera discusión de la reforma, esto se dijo

El planteamiento apunta a fortalecer el funcionamiento del sector bajo nuevas dinámicas.

La Asamblea Nacional inició la primera discusión del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, un paso que marca el comienzo del debate parlamentario sobre uno de los instrumentos legales clave del sector petrolero venezolano. 

El diputado Orlando Camacho estuvo a cargo de exponer los lineamientos iniciales del proyecto, en el que se plantean modificaciones puntuales a la normativa actual. 

Durante su intervención, destacó que la reforma se enfoca en tres áreas específicas, además de contemplar la incorporación de nuevos artículos orientados a actualizar el marco legal.

Según lo expuesto en la plenaria, los cambios buscan adaptar la Ley Orgánica de Hidrocarburos a las condiciones actuales de la industria energética, tomando en cuenta el contexto económico y productivo del país.

 

