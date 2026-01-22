Nueva Jefa de Misión de EEUU en Venezuela asume la jefatura diplomática: ¿quién es Laura Dogu?

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, según lo publicado en la página oficial de la embajada estadounidense.

Trayectoria diplomática destacada de Laura Dogu

Laura F. Dogu cuenta con una amplia experiencia en el servicio exterior estadounidense:

Embajadora en Honduras (2022-2025), gestionando temas de cooperación y relaciones bilaterales.

Embajadora en Nicaragua (2015-2018), enfrentando contextos políticos complejos.

Ministra Consejera en la Embajada de EEUU en Ciudad de México, con responsabilidades en coordinación diplomática.

Otras asignaciones internacionales

A lo largo de su carrera, Dogu también ha trabajado en diversas sedes diplomáticas y consulares:

Consulado General de EEUU en Ciudad Juárez, México.

Embajadas en Turquía, Egipto y El Salvador.

Experiencia en seguridad y política exterior

Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU.

Subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes en el FBI.

