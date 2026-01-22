Anuncian la llegada de otro avión con migrantes repatriados desde EEUU para este jueves 22 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este miércoles la llegada de un nuevo vuelo con migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos (EEUU).

Durante la transmisión de su programa semanal, Con el Mazo Dando, Cabello aseguró que este nuevo vuelo llegará el jueves 22 de enero.

Retorno de migrantes venezolanos

De acuerdo con las declaraciones de Cabello, llegará un nuevo vuelo de migrantes venezolanos, procedentes de EEUU.

En este sentido, recordó que el lunes 19 de enero llegó un vuelo desde EEUU también y aseguró que seguirán llegando, destacó además que la política María Corina Machado no se ha pronunciado al respecto.

Arriban al país el vuelo de repatriación Nº 100

Venezuela recibió el pasado lunes 19 de enero, un vuelo con 235 migrantes deportados desde EEUU. Este es el segundo vuelo de deportación que aterriza en territorio nacional este mes.

El grupo de migrantes repatriados, estuvo conformado por 219 hombres y 16 mujeres, siento este, el vuelo número de 100 según el reporte oficial.

