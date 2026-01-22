Falla en el servicio eléctrico de urbanización en Carabobo: una serpiente Boa fue la causante

Suscríbete a nuestros canales

El martes los habitantes de la urbanizaión Lomas del Este sufrieron una interrupción en el servicio eléctrico.

De acuerdo con el comisionado de la alcaldía de San Diego, Jacobo Vidarte, informó que una serpiente tipo Boa habría sido la causante de la falla.

Falla eléctrica en Carabobo

A través de su cuenta en Instagram, el comisionado Vidarte aseguró que una serpiente tipo boa fue la responsable de esta interrupción en el servicio eléctrico.

De acuerdo con Vidarte, la serpiente murió tras electrocutarse al ingresar a una caseta de Corpoelec por el contacto con los cables de alta tensión que surten el servicio a esta zona.

Llamado de Vidarte a la ciudadanía

Adicionalmente, Vidarte instó a los vecinos del municipio a "evitar colocar desechos sólidos en casetas eléctricas".

En este sentido, destaca que estas acciones "podrían atraer roedores y consecuentemente a sus depredadores".

