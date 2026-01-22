Avanza recuperación eléctrica en el Zulia: reemplazan 10 km de cableado en el Lago de Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

Las maniobras estructurales en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario, ubicada sobre el Lago de Maracaibo, avanzan con el reemplazo de aproximadamente 10 kilómetros de conductor, una acción estratégica destinada a brindar mayor confiabilidad al sistema eléctrico del estado Zulia.

Estas labores, ejecutadas por equipos especializados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), incluyen la sustitución de perfiles y cadenas de aisladores en torres de 140 metros de altura, garantizando la operatividad de esta infraestructura clave para el occidente del país, refiere el MInisterio para Energía Eléctrica en nota de prensa.

Soberanía y planificación nacional

Durante una inspección a las obras, el titular de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, destacó que estos trabajos permitirán transferir más potencia y estabilizar el servicio en la entidad.

Asimismo, el ministro fue enfático en la capacidad técnica nacional para resolver las contingencias del sector.

“Es mentira que va a venir una fuerza extranjera a arreglar los problemas de nuestro país; los problemas los arreglamos los venezolanos con una planificación y un programa establecido por el presidente Nicolás Maduro”, recalcó Márquez.

El titular de la cartera eléctrica subrayó los esfuerzos orientados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para robustecer el suministro eléctrico en la región mediante el plan de las Siete Transformaciones (7T).

Balance regional

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, ofreció un balance sobre los avances en la red de distribución durante el último año. Destacó que el trabajo conjunto entre los niveles de gobierno ha permitido una atención directa en las comunidades.

“Son más de 2.300 transformadores sustituidos durante el año 2025; son mejoras reales en la Planta Termozulia y una inversión constante en la red de distribución. Es electricidad para el desarrollo de los zulianos”, dijo Caldera.

Con la ejecución de estas tareas correctivas y preventivas, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y garantizar la estabilidad del servicio público en uno de los estados con mayor demanda energética del país.