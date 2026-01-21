Así transforman los túneles y avenidas del centro de Caracas: plan de recuperación renovará más de 80 espacios

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades iniciaron un plan de mantenimiento profundo en las principales arterias viales de la ciudad.

Estas labores forman parte del proyecto "Reto Admirable 2026", el cual busca recuperar la infraestructura pública y mejorar la seguridad de los conductores, informó Venezolana de Televisión (VTV).

El Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, anunció que los equipos de trabajo ya se encuentran desplegados en la avenida Bolívar.

Mejoras en túneles e iluminación

El foco principal de esta etapa es la renovación total de los túneles, especialmente el que conecta directamente con la plaza O’Leary, para garantizar que estos espacios de alto tráfico estén en óptimas condiciones.

Durante la primera fase de los trabajos, se instalaron 280 lámparas nuevas para mejorar la visibilidad. Además de la avenida Bolívar, se recuperaron seis túneles en la parte baja del Centro Simón Bolívar y la vía que va desde Teatros hasta la esquina de La Bolsa.

También se están realizando reparaciones en el paso que une El Calvario con la zona del 23 de Enero.

Renovación visual y pintura

Las cuadrillas avanzaron en la pintura y señalización de las calles. Se realizó la demarcación lineal de toda la avenida Bolívar y se aplicaron los colores del tricolor nacional en el trayecto que va desde la Asamblea Nacional hasta las torres de El Silencio. Estas acciones buscan embellecer el recorrido histórico y facilitar la circulación vehicular.

Atención a parroquias y espacios públicos

El plan no se limita a las avenidas principales; el Gobierno de Caracas anunció que retomará el mantenimiento de 88 plazas y parques, junto a 43 avenidas del casco central. Estas obras incluyen asfaltado y pintura, contando con la participación de más de 461 consejos comunales de 15 parroquias diferentes.

Nahum Fernández destacó que el objetivo es asegurar que las vías cuenten con las mejores condiciones de luz y seguridad.

Además aseguró que se mantendrán desplegados para cumplir con las políticas de transformación y embellecimiento de la ciudad, comprometiéndose a que los túneles permanezcan siempre bien iluminados.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube