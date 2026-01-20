En Caracas se denuncian a los vecinos abusadores: estas son las sanciones por ruidos molestos

Suscríbete a nuestros canales

Vivir en comunidad implica respetar al vecino, sin embargo, hay ocasiones en las cuales las fiestas hasta el amanecer y el uso excesivo de sistemas de sonido perturban la convivencia.

En Caracas existe una base legal sólida que protege el derecho a la tranquilidad tipificado en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal.

Con respecto a la "bulla" y los sonidos fuertes, se llaman ruidos molestos y se consideran conductas que afectan la paz, como lo indica el art. 25 de la ordenanza vigente en todo el municipio Libertador.

¿Qué son los ruidos molestos?

La normativa define la contaminación sónica con ciertas actividades. Una de ellas son los eventos o prácticas musicales con volumen excesivo que perturben a los vecinos.

También se toman en cuenta los gritos, escándalos u ofensas, así como altos niveles de sonido en espacios residenciales, locales comerciales, unidades de transporte con pasajeros o vehículos particulares estacionados en lugares donde el efecto del sonido provoque alteración.

Además, el ruido se considera más grave si ocurre en horarios nocturnos, e incluso, la sanción aumenta si el ruido afecta a centros de salud, escuelas, hogares de ancianos o zonas netamente residenciales.

La ordenanza municipal también considera como contaminación sónica el utilizar luces, sirenas, faros, señales audibles, megáfonos u otros implementos en vehículos que no estén calificados.

¿Dónde denunciar?

Si el diálogo directo con el vecino no funciona, el ciudadano puede llevar el caso a las autoridades municipales a través de tres vías como las oficinas municipales para la Convivencia Ciudadana y Justicia de Paz, Control Urbano de la Alcaldía de Caracas y, en última instancia y si hay amenaza de seguridad, a la Policía de Caracas.

Una de las oficinas para la Convivencia Ciudadana y Justicia de Paz se encuentra en esquina La Palma, frente a la Basílica de Santa Teresa, en la Parroquia Santa Teresa, en el centro de Caracas.

Para la denuncia es importante presentar pruebas como videos o testimonios de otros vecinos afectados.

¿Cuáles son las sanciones por ruidos molestos?

El infractor se enfrenta a una multa económica equivalente al pago en bolívares de 50 veces la moneda de mayor valor según el Banco Central de Venezuela, el cual usualmente es el euro.

Si el ciudadano no puede costear la multa, la ley establece que deberá cumplir jornadas de servicio. Esto incluye limpieza, pintura o restauración de centros de salud, escuelas o canchas deportivas, además de asistir a charlas formativas sobre convivencia.

Esto se encuentra tipificado en la ordenanza de convivencia, al igual que otras infracciones como hacer necesidades fisiológicas en la vía pública, arrojar basura, dañar servicios públicos, incumplir normas de tránsito para motorizados, entre otros.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube