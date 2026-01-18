Activan brigada especial para sanear calles de Caracas: serán desplegadas en estas parroquias

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas, Supra Caracas, desplegó su Brigada Especial de Operaciones en diversos sectores de la ciudad.

Las cuadrillas ejecutan actualmente labores de mantenimiento integral que incluyen el desmalezamiento y barrido de las calles Sucre, San Martín y San Juan.

Los trabajos forman parte de un plan continuo diseñado para la preservación de las rutas principales y zonas peatonales del municipio Libertador, informó Supra Caracas en una nota de prensa.

Asimismo, el organismo municipal realizó un operativo especial de limpieza en el bulevar de la Plaza Bolívar de la parroquia La Vega. La brigada desplegó una actividad de saneamiento en los espacios comunitarios en pro del bienestar de los habitantes.

Compromiso con el entorno urbano

La institución informó que estas tareas se realizan de manera ininterrumpida para asegurar la higiene en los espacios públicos, mientras que Supra Caracas reafirmó el compromiso de mantener el saneamiento ambiental de la ciudad capital y de sus calles.

El personal operativo de la institución cumple con jornadas diarias de recolección y limpieza profunda con el objetivo principal de asegurar la funcionalidad de las vías y la limpieza de los puntos de encuentro vecinal, resaltó Ciudad Ccs.

La Brigada Especial de Operaciones informó que los trabajos de mantenimiento se extenderán a otros puntos estratégicos de la capital durante las próximas semanas.

