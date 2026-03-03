“Me pagaron para matarlo”: venezolano detenido por asesinato de alcalde peruano

Suscríbete a nuestros canales

Hiroshi Erik Ureta Campos, alcalde del distrito peruano de Coviriali murió tras ser objetivo de un ataque armado, perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de los implicados sería de origen venezolano.

El presunto homicida resultó detenido en menos de 24 horas, tras la revisión de las cámaras de seguridad en el lugar del crimen.

Capturan al homicida de Hiroshi Ureta

De acuerdo con el reporte de Panamericana, la Policía Nacional del Perú logró identificar y detener a los presuntos asesinos de Hiroshi Ureta Campos, de 44 años de edad, alcalde del distrito de Coviriali, ubicado en la provincia de Satipo, región Junín.

Agentes de la comisaría de Satipo, capturaron a Efraín Leyte Sedano (28), conductor de la motocicleta utilizada para la fuga; Abel Abreu Hilarte, presunto autor de los disparos contra el edil; y Fhut Barbarán Diques (20), quien facilitó la moto y dio apoyo logístico, según los reportes.

El ciudadano venezolano, Abreu Hilarte, resultó detenido tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. El acusado confesó que le “pagaron 8.000 (soles peruanos) para matarlo”.

Buscan al autor intelectual del crimen

Asimismo, Hilarte habría dicho a las autoridades que desconoce el nombre de quien lo contrató, “pero puedo reconocerlo”, publicó el diario Correo.

El atentado que terminó con la vida del alcalde Ureta se registró en horas de la mañana del 26 de febrero, en la carretera Coviriali-Satipo, cerca de la plaza de Coviriali. El edil fue atacado a tiros.

La policía busca al autor intelectual del crimen, quien pagó al venezolano para matar al alcalde, aparentemente, por venganza.

