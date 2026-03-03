Eclipse lunar

Luna de sangre: Inameh informa en qué horario podrá verlo en Venezuela este 03 de marzo

Será visible a simple vista, y no se necesitarán telescopios ni protección extra

Por Indira E. Crespo M.
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 11:30 pm
Luna de sangre: Inameh informa en qué horario podrá verlo en Venezuela este 03 de marzo

Este 03 de marzo, habrá un eclipse lunar total que podrá verse en varias partes del mundo, entre ellas Venezuela.

El fenómeno llamado "Luna de sangre", teñirá el satélite de un tono rojizo durante aproximadamente 80 minutos, explica el Inameh en su cuenta en Instagram.

¿Cuándo se verá en Venezuela?

De acuerdo al organismo, el eclipse se verá durante la madrugada, comenzando cerca de las 03:50 am y alcanzando su máximo alrededor de las 5:04 am.

Será visible a simple vista, y no se necesitarán telescopios ni protección extra.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
gastronomía
Martes 03 de Marzo - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América