Luna de sangre: Inameh informa en qué horario podrá verlo en Venezuela este 03 de marzo

Este 03 de marzo, habrá un eclipse lunar total que podrá verse en varias partes del mundo, entre ellas Venezuela.

El fenómeno llamado "Luna de sangre", teñirá el satélite de un tono rojizo durante aproximadamente 80 minutos, explica el Inameh en su cuenta en Instagram.

¿Cuándo se verá en Venezuela?

De acuerdo al organismo, el eclipse se verá durante la madrugada, comenzando cerca de las 03:50 am y alcanzando su máximo alrededor de las 5:04 am.

Será visible a simple vista, y no se necesitarán telescopios ni protección extra.

