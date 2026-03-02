Precio de la gasolina en EEUU tras ofensiva militar contra Irán: este es el pronóstico

Suscríbete a nuestros canales

El panorama económico global enfrenta una nueva e inesperada sacudida debido a la escalada bélica en una de las regiones más estratégicas del planeta. Los inversores reaccionan con cautela ante la inestabilidad que rodea a los principales países productores de hidrocarburos.

La incertidumbre se apodera de las bolsas de valores mientras los activos de refugio, como el oro, alcanzan valoraciones históricas. El mercado anticipa posibles represalias que compliquen aún más el libre tránsito de mercancías por las vías marítimas internacionales.

Las sanciones previas y el discurso endurecido de la administración de Donald Trump ya presionaban los costos energéticos desde principios de este año. Sin embargo, la acción militar directa del fin de semana transforma radicalmente las proyecciones de los especialistas financieros.

Los mercados reportan que sube el petróleo tras ataques a Irán. El crudo Brent avanzó un 8% tras confirmarse la muerte del líder supremo iraní en una ofensiva de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

¿Cuánto sube el petróleo tras ataques a Irán?

El analista de GasBuddy, Patrick De Haan, estima que el galón de combustible podría aumentar hasta 20 centavos de dólar de forma inminente. Esta cifra responde a que los precios minoristas suelen subir 2.5 centavos por cada dólar de incremento en el barril.

"Espero plenamente que para la noche del lunes se pueda decir con certeza que los precios de la gasolina sufren este impacto", afirmó De Haan. Las estaciones de servicio trasladarán estos costos durante la semana, aunque el experto aclara que no será un pico repentino.

Incluso antes de este conflicto, el petróleo ya acumulaba un alza del 17% durante el presente año 2026 bajo el mandato de Trump. El crudo estadounidense registró un salto superior al 7% en las primeras operaciones nocturnas posteriores al ataque del domingo.

¿Cómo afectaría el precio de la gasolina?

La mayor preocupación de los expertos reside en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita más del 20% de la demanda mundial. Irán ejerce una influencia dominante en esta zona, cuyo cierre representaría el peor escenario posible para el mercado energético.

Al menos seis compañías de transporte marítimo ya anunciaron la suspensión o el desvío de sus buques para evitar esta ruta de alto riesgo. El analista Andy Lipow advierte que cualquier restricción en este punto geográfico sacudirá la economía global con extrema rapidez.

Aunque la producción iraní representa menos del 5% del total mundial, su control sobre los flujos logísticos resulta vital para el equilibrio de precios. La interrupción de suministros también podría alcanzar al gas natural licuado, afectando severamente los costos en Europa.

¿Qué medidas toma la OPEP+ ante la crisis?

Ocho países productores de la OPEP+ planean aumentar su producción en 200.000 barriles diarios a partir del próximo mes para calmar los mercados. No obstante, Jorge León, jefe de Rystad Energy, asegura que la magnitud de la situación es una gran sorpresa.

Los futuros bursátiles del S&P 500 y el Nasdaq cayeron más del 1.1% mientras los capitales buscan seguridad en metales preciosos. El oro avanzó casi un 2% hasta los $5.350, reflejando el temor de los operadores ante el conflicto en desarrollo.

La trayectoria final de los costos dependerá de cuánto suministro se interrumpa y de la rapidez con la que otras fuentes movilicen oferta. Por ahora, los conductores deben prepararse para ver reflejada esta crisis geopolítica en sus facturas de combustible desde este lunes.

