Hermanos colombianos instalaron una corte falsa de inmigración en EEUU: así operaban

Suscríbete a nuestros canales

Una sofisticada red de estafadores colombianos, que simulaba audiencias judiciales mediante videoconferencias con togas y uniformes falsos, cayó tras una exhaustiva investigación de múltiples agencias federales en Nueva York.

Los implicados operaban bajo la fachada del "CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria", captando víctimas por redes sociales para cobrarles miles de dólares por trámites inexistentes que incluían sellos oficiales y banderas del gobierno.

El fraude alcanzó una magnitud tal que al menos una persona resultó deportada al ignorar su cita legal verdadera, creyendo que su caso ya estaba resuelto tras participar en los juicios ficticios organizados por los delincuentes.

Detención

Según detalla La Nación, la detención de los cabecillas ocurrió en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty mientras intentaban huir hacia Colombia, logrando así desarticular un esquema que ya había movilizado más de 100 mil dólares en transacciones ilícitas.

Las autoridades identificaron a los hermanos Daniela, Jhoan y Alexandra Sánchez Ramírez, junto a Marlyn Salazar Pineda, como los responsables de suplantar a jueces y agentes del ICE para obtener datos sensibles de inmigrantes vulnerables.

Este golpe al crimen organizado resulta importante para proteger la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos, mientras los acusados enfrentan ahora penas de hasta 20 años de prisión por sus delitos federales.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.