AN da el primer paso: arrancan postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo

La Asamblea Nacional (AN) inició este lunes el proceso de recepción de credenciales para ciudadanos interesados en postularse a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, marcando un paso importante en la renovación de autoridades del sistema de justicia y del Poder Ciudadano en Venezuela.

El proceso se realiza conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, asegurando que los aspirantes cumplan con los criterios de elegibilidad necesarios para estos cargos de alta responsabilidad.

El Comité Preliminar de Evaluación de Postulaciones publicó el cronograma y los requisitos a través del portal oficial de la AN, redes sociales y avisos en prensa nacional, con el fin de informar a todos los interesados sobre la manera correcta de consignar sus documentos y fechas límite.

El plazo para entregar las credenciales se extenderá hasta el lunes 9 de marzo de 2026, y las postulaciones se recibirán en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, en horario de 9:00 am a 4:00 pm durante los días hábiles del periodo establecido.

Posteriormente, los documentos serán evaluados para verificar que los candidatos cumplan con los requisitos legales y administrativos. Una vez completada esta etapa, se elaborará una lista final de aspirantes elegibles que será presentada ante la plenaria de la Asamblea Nacional.

