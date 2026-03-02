Comida gratis en Florida: en estos lugares podrás recibir el beneficio

Suscríbete a nuestros canales

Para las familias en Florida, el mes de marzo comienza con un alivio directo al bolsillo. Diversas organizaciones sin fines de lucro han desplegado un operativo masivo de distribución de alimentos gratuitos en todo el estado.

A través de alianzas estratégicas con iglesias, centros comunitarios y oficinas gubernamentales, entidades como Feeding Tampa Bay, Farm Share y Ending Hunger buscan garantizar que los suministros nutricionales básicos lleguen a los sectores más vulnerables.

Puntos de distribución confirmados para marzo 2026

A continuación, se detallan las ubicaciones clave donde se realizarán las entregas. Se recomienda verificar los horarios específicos en los portales oficiales de cada organización, ya que estos pueden variar según el día.

Feeding Tampa Bay

Lugar Ubicación Pilgrims Rest 1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL YMCA Trinity 8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL Cutting Edge Ministries 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL Frostproof Care Center 23 S. Scenic Highway, Frostproof, FL Tampa Underground 798 E. Chelsea St., Tampa, FL First Church of Nazarene 1875 Nursery Rd., Clearwater, FL

Farm Share

Lugar Ubicación MDC Hialeah Campus 1780 W. 49th St., Hialeah, FL MDC Medical Campus 950 NW 20th St., Miami, FL Office of Comm. Gabela 1901 NW 24th Ave., Miami, FL Pasco Sheriff’s Office 38724 Mudcat Grant Blvd., Dade City, FL Lauderhill Aquatic Center 2000 NW 55th Ave., Lauderhill, FL West Gate CRA 1350 Clubhouse Dr., West Palm Beach, FL

Ending Hunger

Lugar Ubicación Avon Park SDA Church 1410 W. Avon Blvd., Avon Park, FL Victory Tabernacle 1008 Peel St., Sebring, FL Southside Community 1013 S. Delaney Ave., Avon Park, FL Frostproof SDA 530 N. Scenic Hwy., Frostproof, FL

Consejos para los asistentes

Para garantizar que tu visita sea exitosa y recibas el apoyo sin contratiempos, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Llega temprano: Los suministros se entregan por orden de llegada y suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Documentación: Aunque muchos centros no la exigen, es preventivo llevar una identificación con foto y un comprobante de domicilio.

Logística personal: Lleva tus propias bolsas reutilizables, cajas o carritos para facilitar el transporte de los alimentos, que suelen incluir productos frescos, enlatados y proteínas.

Modalidad "Drive-thru": Algunos sitios operan bajo la modalidad de autoservicio, donde colocan los alimentos directamente en tu maletero. Asegúrate de tener espacio disponible en tu vehículo.

