Comida gratis en Florida: en estos lugares podrás recibir el beneficio

Para las familias en Florida, el mes de marzo comienza con un alivio directo al bolsillo. Diversas organizaciones sin fines de lucro han desplegado un operativo masivo de distribución de alimentos gratuitos en todo el estado.
A través de alianzas estratégicas con iglesias, centros comunitarios y oficinas gubernamentales, entidades como Feeding Tampa Bay, Farm Share y Ending Hunger buscan garantizar que los suministros nutricionales básicos lleguen a los sectores más vulnerables.
Puntos de distribución confirmados para marzo 2026
A continuación, se detallan las ubicaciones clave donde se realizarán las entregas. Se recomienda verificar los horarios específicos en los portales oficiales de cada organización, ya que estos pueden variar según el día.
Feeding Tampa Bay
|Lugar
|Ubicación
|Pilgrims Rest
|1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL
|YMCA Trinity
|8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL
|Cutting Edge Ministries
|3059 Elm St., Zolfo Springs, FL
|Frostproof Care Center
|23 S. Scenic Highway, Frostproof, FL
|Tampa Underground
|798 E. Chelsea St., Tampa, FL
|First Church of Nazarene
|1875 Nursery Rd., Clearwater, FL
Farm Share
|Lugar
|Ubicación
|MDC Hialeah Campus
|1780 W. 49th St., Hialeah, FL
|MDC Medical Campus
|950 NW 20th St., Miami, FL
|Office of Comm. Gabela
|1901 NW 24th Ave., Miami, FL
|Pasco Sheriff’s Office
|38724 Mudcat Grant Blvd., Dade City, FL
|Lauderhill Aquatic Center
|2000 NW 55th Ave., Lauderhill, FL
|West Gate CRA
|1350 Clubhouse Dr., West Palm Beach, FL
Ending Hunger
|Lugar
|Ubicación
|Avon Park SDA Church
|1410 W. Avon Blvd., Avon Park, FL
|Victory Tabernacle
|1008 Peel St., Sebring, FL
|Southside Community
|1013 S. Delaney Ave., Avon Park, FL
|Frostproof SDA
|530 N. Scenic Hwy., Frostproof, FL
Consejos para los asistentes
Para garantizar que tu visita sea exitosa y recibas el apoyo sin contratiempos, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
-
Llega temprano: Los suministros se entregan por orden de llegada y suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda.
-
Documentación: Aunque muchos centros no la exigen, es preventivo llevar una identificación con foto y un comprobante de domicilio.
-
Logística personal: Lleva tus propias bolsas reutilizables, cajas o carritos para facilitar el transporte de los alimentos, que suelen incluir productos frescos, enlatados y proteínas.
-
Modalidad "Drive-thru": Algunos sitios operan bajo la modalidad de autoservicio, donde colocan los alimentos directamente en tu maletero. Asegúrate de tener espacio disponible en tu vehículo.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube