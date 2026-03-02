Museos gratis en Chicago marzo 2026: calendario del Shedd Aquarium, Art Institute y más

Suscríbete a nuestros canales

Disfrutar de la oferta cultural de clase mundial en Chicago, Illinois, no tiene por qué afectar el presupuesto familiar. Las principales instituciones de la "Ciudad de los Vientos" han confirmado su calendario de días gratuitos para el mes de marzo.

Desde el icónico Instituto de Arte hasta el fascinante Acuario Shedd, marzo ofrece múltiples oportunidades para que los residentes de Illinois, presentando una identificación válida, exploren la historia, el arte y la ciencia sin costo de entrada.

Calendario de días gratuitos: marzo 2026

A continuación, detallamos las fechas específicas para los museos más populares. Recuerda que la mayoría requiere reserva previa en línea.

Museo Días Gratis en Marzo Requisitos Especiales Acuario Shedd 3, 10, 17, 24, 31 (5 PM - 9 PM) Reserva online ($5 de cargo por servicio). Planetario Adler 2, 4, 9, 11, 18, 25 Solo para residentes de Illinois. Museo Field Todos los miércoles del mes Reserva online recomendada. Museo de Historia 4, 12 y 25 Gratis para residentes de IL. Art Institute Consultar fechas específicas online Gratis siempre para menores de 18 años. MCA (Arte Contemporáneo) Todos los martes (5 PM - 9 PM) Solo para residentes de Illinois. Museo DuSable Todos los miércoles Historia y cultura afroamericana. Peggy Notebaert Del 9 al 11 de marzo Sugieren donación de $10.

Museos especializados y casas históricas: más opciones para marzo

Si buscas una experiencia más íntima o enfocada en nichos culturales específicos, estas instituciones también ofrecen acceso gratuito en fechas seleccionadas:

Museo del Niño en Navy Pier: aunque no tiene "días gratuitos" generales, ofrece entrada libre todos los días para veteranos y militares activos. Además, familias con tarjeta EBT o WIC entran por un costo reducido de $3 mediante el programa Museums for All.

Museos gratis todos los días (Todo el año)

Si no puedes asistir en las fechas anteriores, estas instituciones mantienen sus puertas abiertas sin costo de entrada durante todo el año 2026:

Museo Nacional de Arte Mexicano (Pilsen)

(Pilsen) Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña (Humboldt Park)

(Humboldt Park) Mindworks: The Science of Thinking

Museum of Contemporary Photography

Smart Museum of Art

¿Cómo entrar sin costo?

Para garantizar tu entrada y evitar contratiempos, sigue estas recomendaciones:

Prueba de residencia: los días marcados como "Gratis para residentes de Illinois" requieren mostrar una licencia de conducir, identificación estatal o una factura de servicios públicos con tu dirección de Illinois. Reservas anticipadas: lugares como el Shedd Aquarium y el Adler Planetarium agotan sus entradas gratuitas semanas antes. Revisa sus sitios web oficiales hoy mismo. Beneficiarios de WIC y EBT: a través del programa Museums for All, los beneficiarios de tarjetas LINK (EBT) o WIC pueden entrar a casi cualquier museo por un costo mínimo (generalmente $3) cualquier día del año, no solo en los días gratuitos. Maestros y militares: la mayoría de estos museos ofrecen entrada gratuita permanente a maestros de Illinois (K-12) y personal militar activo o veteranos con identificación válida.

