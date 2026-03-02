Fabricaba "armas de matanza masiva" en su sótano: sexagenario construyó un campo de tiro bajo su casa

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 67 años de edad resultó detenido luego de que se descubriera que convirtió el sótano de su vivienda en un campo de tiro clandestino. El ciudadano poseía un arsenal de armas de fabricación casera.

De acuerdo con el reporte de The New York Post, el caso se registró en Mineola, Long Island (Nuea York). El acusado, Wen-Lone Chou operaba un laboratorio de armas dentro de su casa, en la misma calle de la escuela secundaria Chaminade y una escuela primaria.

Fiscales del condado de Nassau informaron que el inmueble contaba con un túnel de tiro subterráneo de unos 7,6 metros de largo, cubierto con lonas azules para contener escombros y sonido. También se halló un blanco de madera de varios centímetros de espesor con múltiples impactos de bala.

Incautan armas de "matanza masiva"

La investigación se extendió durante un año, hasta que, finalmente, las autoridades realizaron un operativo dentro de la casa de Chou, tras el cual incautaron 10 armas, la mayoría ilegales.

El arsenal incluía siete rifles de asalto, un arma automática estilo MP5 ensamblada en casa y una pistola “fantasma” de nueve milímetros con piezas prohibidas, detalló el periódico local.

Las autoridades también encontraron 78 cargadores de alta capacidad, algunos ocultos en el techo, seis supresores, alrededor de 6.000 municiones y un dispositivo conocido como “interruptor”, utilizado convertir rifles semiautomáticos en armas totalmente automáticas.

Asimismo, incautaron cinco marcos inferiores completos y componentes suficientes para ensamblar otra arma estilo MP5 y modificar rifles tipo AR para disparo automático.

La fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly, afirmó que el único armamento legal en la casa era un antiguo rifle de caza de cerrojo.

Sobre el dispositivo incautado, la fiscal detalló que puede transformar un arma “ya mortal” en lo que describió como “un arma de matanza masiva”.

Construyó un campo de tiro bajo su casa

El sospechoso utilizaba supresores mientras disparaba en el túnel subterráneo para evitar que vecinos o estudiantes de las escuelas cercanas escucharan los tiros. La investigación comenzó en enero de 2025, cuando Chou fue identificado como presunto comprador frecuente de piezas de armas en línea.

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso habría adquirido cerca de 112 componentes relacionados con armas de fuego.

Las autoridades también señalaron que Chou tenía un permiso para una pistola en el condado de Nassau, el cual fue revocado en 1999 tras un incidente doméstico.

Los fiscales investigan si se trataba de un entusiasta de las armas que excedió los límites legales o si existía una intención de riesgo por parte del detenido.

Chou se declaró inocente ante un tribunal en Hempstead. El juez fijó una fianza de 250 mil dólares en efectivo, 625 mil en garantía o 1.25 millones parcialmente asegurados. Además ordenó la entrega de su pasaporte.

De ser hallado culpable, Chou podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

