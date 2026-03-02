Huyó del país tras cometer un crimen: capturan a funcionario de la PNB solicitado por homicidio

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, quien está solicitado por los organismos de seguridad nacionales por su vinculación con un violento homicidio, resultó detenido en Colombia.

De acuerdo con el reporte de Diario La Calle, el sospechoso quedó bajo custodia tras un operativo de cooperación judicial internacional.

El acusado, Hermes Rafael Redondo Yaguna, oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido bajo el alias de “Niño Faes”, fue capturado en la ciudad de Bogotá.

Asesinó a un hombre en Valencia

El detenido era buscado por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven Camilo Barrios Tortolero, ocurrido el pasado mes de octubre de 2025, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

El crimen se registró en el estacionamiento de un bodegón ubicado en la estación de servicio El Prado. Las investigaciones de las autoridades permitieron conocer que la víctima, de 24 años de edad, compartía con un grupo de amigos cuando sostuvo una fuerte discusión con Redondo Yaguna.

Testigos presenciales indicaron que, en medio de la disputa, el funcionario, quien además se trabajaba como escolta de un reconocido pelotero de Grandes Ligas, desenfundó un arma de fuego y disparó contra Barrios Tortolero.

El agredido recibió un disparo a la altura de la cabeza que terminó con su vida de manera instantánea.

Tras cometer el crimen, el agresor huyó y logró salir del territorio venezolano.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron del levantamiento del cadáver y su traslado a la sede del Senamecf.

Solicitan extradición del funcionario de PNB

Posteriormente, se activaron los protocolos de búsqueda internacional. Por medio de la coordinación internacional, se determinó el paradero del sospechoso en la capital colombiana.

Ante la captura, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha formalizado la solicitud de extradición ante la República de Colombia.

Actualmente, el caso se encuentra en fase de coordinación diplomática y judicial. Se espera que en las próximas semanas se complete el proceso de entrega de Redondo Yaguna a los órganos jurisdiccionales del estado Carabobo.

El detenido enfrenta cargos por homicidio.

