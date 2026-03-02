Nicolás Maduro Guerra revela detalles del estado de ánimo de su padre: Tenemos el registro de sus llamadas

Suscríbete a nuestros canales

El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, reveló durante una entrevista, el estado de ánimo de su padre Nicolás Maduro Moros.

En la entrevista, Maduro Guerra también aseguró que tiene registro de las llamadas que ha tenido con su padre, quien se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos.

"Tenemos el registro de su llamado"

De acuerdo con las declaraciones de Maduro Guerra, aunque tiene fe, "calificaría este momento como uno de los más difíciles de mi vida" por la situación actual de su padre.

Sin embargo, resaltó que ha podido conversar con él, quien les dijo que "está sereno y fuerte. Una cosa es que yo te lo diga y otra cosa, que en algún momento se pueda escuchar".

Agrega Maduro Guerra que "tenemos el registro de su llamado", aseguró que lo tiene de "todas las veces que ha llamado".

"Tiene la tranquilidad en la conciencia de que él no ha cometido ningún delito"

En este sentido, el hijo de Maduro Moros, aseguró que "Él está fuerte y nos dijo: estoy tranquilo porque tengo la fe en Dios intacta. Él me salvo la vida el 3 de enero. Dios me salvó la vida”.

Adicionalmente, resaltó que Maduro Moros "tiene la fe en Dios, la fe en el pueblo de Venezuela y en los pueblos del mundo y la tranquilidad de conciencia que no ha cometido ningún delito”.

