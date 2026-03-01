¿Es suficiente tu sueldo? Descubre las zonas de EEUU donde casi todos son millonarios

Suscríbete a nuestros canales

El panorama económico en Estados Unidos presenta contrastes drásticos, donde un salario anual de $200 000 dólares, percibido generalmente como una señal de riqueza, apenas representa el punto de entrada en diversas localidades.

Un reciente informe de la firma de análisis financiero SmartAsset revela que en ciudades estratégicas del sector tecnológico, como Santa Clara, California, casi el 47% de los hogares alcanza o supera esta cifra.

Este fenómeno se replica en zonas aledañas a Silicon Valley y en Bellevue, Washington, donde la alta concentración de profesionales con salarios elevados ha normalizado ingresos de seis cifras, transformando la percepción de lo que significa tener estabilidad financiera en estas regiones.

Impacto

Esta densa agrupación de altos salarios genera un efecto inflacionario directo sobre el mercado inmobiliario, elevando los precios de las viviendas a promedios que oscilan entre los $1.4 y $1.7 millones de dólares.

Es importante destacar que, bajo este contexto, el costo de vida se dispara a tal nivel que un alquiler estándar de dos habitaciones puede alcanzar los $4 500 dólares mensuales, consumiendo una parte significativa del presupuesto familiar.

Los asesores financieros advierten que, tras descontar impuestos, seguros y gastos básicos, el margen de ahorro es mínimo, lo que convierte a estos residentes con ingresos "altos" en ciudadanos que viven al límite de sus posibilidades dentro de sus propios mercados locales.

Otros efectos

La situación se torna aún más compleja para el 53% de la población restante que gana menos de dicho umbral, como maestros y enfermeros, quienes enfrentan una presión económica constante en entornos diseñados para rentas superiores.

Muchos de estos trabajadores esenciales se ven obligados a compartir vivienda o a realizar trayectos extenuantes desde zonas periféricas para poder subsistir según detalla La Opinión.

En definitiva, el estudio demuestra que la solvencia económica no depende únicamente del monto en el cheque de pago, sino del estándar local de una ciudad donde ganar una fortuna no garantiza, en absoluto, una vida de lujos.

