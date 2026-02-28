Bajo vigilancia cuatro estados por brote de fiebre amarilla: ¿Cuál es el protocolo para viajeros?

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para la Salud (MPPS) activa un protocolo especial para viajeros, específicamente para quienes visiten zonas boscosas o parques cercanos a los cuatro estados bajo vigilancia por el brote de fiebre amarilla, ante la proximidad de los asuetos y temporadas vacacionales.

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, anunció el despliegue de directrices estrictas para los ciudadanos que planeen visitar regiones identificadas bajo riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

¿Cuáles son los estados bajo riesgo de transmisión?

Los estados en riesgo son: Barinas, Aragua, Lara y Portuguesa.

¿Cuáles son las medidas para los temporadistas?

Vacunación obligatoria: Es indispensable recibir la dosis única de la vacuna al menos diez días antes de iniciar el viaje para garantizar la inmunidad.

Protección física: Se recomienda el uso de camisas de manga larga, pantalones, ropa de colores claros y la aplicación constante de repelentes.

Control de vectores: Un llamado a la comunidad y visitantes para la eliminación permanente de criaderos de mosquitos en las zonas de estancia.

"La vacuna es totalmente gratuita y está disponible de lunes a domingo en todos los puestos de salud de las zonas priorizadas. Nuestra meta es frenar la cadena de transmisión mediante la acción conjunta entre la Ciencia y el Poder Popular organizado", ratificó la vicepresidenta Iturria.

