Irán bloquea el paso del petróleo por el Estrecho de Ormuz: consecuencias claves del cierre tras ataques

La situación en Irán e Israel escaló a un nivel crítico tras el anuncio de Irán de bloquear el Estrecho de Ormuz, la ruta por donde circula el 20% del petróleo que consume todo el mundo.

De acuerdo con EFE, un cierre de este canal no solo detendría el comercio de energía, sino que dispararía los precios de la gasolina y los productos básicos a nivel global, poniendo en jaque la economía de todos los países.

¿Por qué es tan importante el Estrecho de Ormuz?

Este pequeño paso marino, de apenas 34 kilómetros de ancho, es la única salida para el petróleo que viene de Oriente Próximo. Cada día pasan por allí 21 millones de barriles de crudo.

Irán, que controla gran parte de la zona por su ubicación geográfica, comenzó a suspender el tráfico, desafiando las leyes internacionales de navegación. Si el bloqueo se mantiene, el precio del barril de petróleo subirá de inmediato, provocando una crisis de suministros que afectará desde las bolsas de valores hasta el empleo en todo el mundo.

¿Hay alternativas para sacar el petróleo?

Aunque países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tienen tuberías (oleoductos) para enviar petróleo por otras rutas sin pasar por el Estrecho de Ormuz, estas no son suficientes.

Actualmente, solo pueden mover una pequeña parte de lo que normalmente se exporta en barcos. Esto obligaría a los buques petroleros a desviarse hacia el Mar Rojo, una zona que también es peligrosa y que se congestionaría rápidamente, aumentando el riesgo de nuevos ataques o accidentes que detengan el comercio por completo.

Un golpe directo al bolsillo de las familias

El mayor temor de los expertos es un "choque de precios". Al estar en peligro las dos rutas principales de transporte de combustible, el costo de la energía subirá de golpe. En lugares como Europa, esto se traducirá en una inflación difícil de controlar, haciendo que todo sea más caro: desde llenar el tanque del coche hasta el recibo de la luz y el precio de los alimentos.

La incertidumbre actual hace que las empresas dejen de invertir, lo que debilita la recuperación económica global que se buscaba tras años de crisis.

