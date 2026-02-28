Trump supervisa la ofensiva en Irán con su equipo de seguridad: Congreso de EEUU enciende polémica

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que dirige y supervisa la operación denominada «Furia Épica» desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, acompañado por su equipo de seguridad nacional.

El objetivo declarado de esta incursión es forzar la caída del régimen iraní. A través de un mensaje en vídeo publicado en su red social Truth Social, Trump informó el inicio de los ataques, asegurando que las fuerzas aliadas buscan eliminar las amenazas de la nación persa.

Por su parte, Irán respondió lanzando misiles contra territorio israelí y bases militares de Estados Unidos en la región.

Coordinación y seguimiento desde Florida

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el mandatario permaneció en vela siguiendo el desarrollo de las maniobras. Durante la madrugada, Trump mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para coordinar las acciones en curso.

Leavitt subrayó que el monitoreo de la situación será constante durante toda la jornada.

Tensión política en el Congreso

La operación generó una fuerte división en el legislativo estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, notificó los detalles del ataque con antelación a siete de los ocho integrantes del Grupo de los Ocho, que reúne a los líderes de ambos partidos en el Congreso.

Sin embargo, el Pentágono no informó al Comité de Servicios Armados sino hasta que los bombardeos ya habían comenzado.

Varios legisladores demócratas alzaron la voz para denunciar que no fueron consultados ni avisados. Acusan a la administración Trump de iniciar una guerra encubierta sin la autorización formal del Congreso, que es el organismo encargado constitucionalmente de declarar conflictos bélicos en el extranjero.

Respuesta militar y objetivos

Los ataques se centraron en la capital, Teherán, y otras ciudades principales del país. En represalia, las fuerzas iraníes dirigieron sus proyectiles hacia objetivos estratégicos en Israel y diversas instalaciones militares estadounidenses desplegadas en la zona.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos mantiene su postura de continuar con la ofensiva hasta cumplir sus metas políticas y de seguridad.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube